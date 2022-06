De câteva luni, Daniel Pavel trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Ana Maria Pop. Prezentatorul de la PRO TV a început noua relație înainte cu puțin timp de a pleca în Republica Dominicană.

Daniel Pavel s-a despărțit de Marina chiar înainte de a face nunta. Vedeta de la PRO TV o ceruse în căsătorie, însă au decis într-un final că nu mai pot fi împreună. La scurt timp după ce a anunțat despățirea, prezentatorul de la „Survivor România” a început o relație cu Ana Maria Pop.

Cei doi s-au distrat sâmbătă seară la SAGA Festival, iar Daniel Pavel a postat primele imagini cu actuala lui iubită. Pe rețelele de socializare, comentariile cu mesaje frumoase au curs pentru prezentator și noua parteneră. Chiar și Cătălin Măruță a reacționat și s-a arătat încântat de relația pe care colegul său de trust o are cu Ana Maria Pop.

Iubita lui Daniel Pavel nu este străină de lumea shobwizului. Ana Maria Pop a mai avut relație cu Horia Tecău, dar și cu Ricardo Cadu, un fotbalist portughez care a jucat la CFR Cluj, relatează TVMania.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cine este Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel

Ana Maria Pop a absolvit Facultatea de Drept din Cluj, dar a renunțat la cariera de avocat pentru a deveni actriță, scrie click.ro. În anul 2014, iubita lui Daniel Pavel a absolvit un curs de actorie. De asemenea, a jucat și în filmul „Palatul Pionierilor”, o producție care a fost prezentată la Cannes. În prezent, Ana Maria este chief operating officer la o companie care a intrat pe piața din România în 2016.

Recomandări „Al treilea, pe Dunăre și prin România”, a răspuns Vladimir Putin în timpul interviului acordat postului de televiziune Rossiya 1

„Este o poveste lungă. Am început Dreptul la Universitatea București, dar m-am întors în Cluj în anul III, unde am și terminat ultimii doi ani de facultate. A urmat un program de masterat și alte trei cursuri de specializare. După examenul de intrare în Barou am profesat doi ani ca avocat stagiar și am continuat să merg pe acest drum și după ce am promovat examenul de definitivat.

Cursul drumului meu în avocatură s-a schimbat în momentul în care am primit propunerea de a mă reloca la Bruxelles pentru un proiect european, însă pentru a putea accesa această funcție care era incompatibilă cu statutul de avocat am fost nevoită să mă suspend temporar din avocatură, pe durata proiectului.

Din păcate, proiectul în cauză nu a mai primit finanțare și astfel am revenit la București, unde locuiau și părinții mei. M-am trezit în București, suspendată din avocatură și pusă în situația de a alege între reactivarea în profesie sau oferirea de consultanță juridică pentru companii”, a povestit iubita lui Daniel Pavel pentru revista Luxury.

GSP.RO Motivul ȘOCANT pentru care Adele trebuie să-i plăteasca 50 de milioane de euro lui Sylvester Stallone

Playtech.ro Tratament revoluționar pentru CANCER, chiar în România. Se face la Fundeni, de câteva săptămâni

Observatornews.ro "Un înger a plecat la Ceruri". Un băiețel iubitor a fost găsit mort în camera sa. În urmă cu câteva zile își serbase ziua de naștere, în Dublin

HOROSCOP Horoscop 5 iunie 2022. Gemenii se confruntă cu realitatea crudă în domeniul planurilor lor generale de viitor

Știrileprotv.ro 50 Cent o critică dur pe Madonna. Artista a publicat noi imagini controversate

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru