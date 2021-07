Într-o postare pe Instagram, Daniel Pavel a făcut câteva declarații, dar a distribuit și două imagini cu iubita sa.

„Un acasă al tihnei de care am avut nevoie pe toate planurile”, a scris el. Prezentatorul „Survivor România” se iubește cu Marina. Cei doi locuiesc în Viena, acolo unde ea are o carieră de succes. Aceasta are studii economice internaționale și vorbește multe limbi străine.

Îndrăgostiții nu au petrecut prea mult timp prin București, au luat decizia de a merge la mare. Acum sunt în Vama Veche.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Într-un interviu oferit pentru Kanal D înainte de întoarcerea în România, Daniel Pavel a declarat că are planificate mai multe vacanțe. „Cum ajung în țară, voi petrece timp cu tata, a fost ziua lui pe 2 iulie, și nu l-am văzut fizic de fix un an – cu pandemia și proiectul nostru. Cu fratele, sora, nepoții și, desigur, cu colegii mei de la Kanal D, primele zile după aterizare.

Apoi vine de la Viena cu primul avion disponibil și iubita mea și plecăm pentru câteva zile undeva unde să «depănăm» cele 6 luni. Undeva spre finalul lunii iulie am să plec și cu băiatul meu într-un concediu de «luptători».

Apoi, de ziua mea în septembrie, avem programată o vacanță cu iubita mea, în Creta”, a spus celebrul prezentator.

