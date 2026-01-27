Cântăreața a ales o combinație nonconformistă, cu accente glam-rock: o vestă scurtă din blană, purtată direct pe piele, care i-a pus în evidență talia subțire, alături de pantaloni scurți din denim, accesorizați cu lanțuri metalice. Look-ul a fost completat de un machiaj intens, cu accent pe ochi, și de o atitudine sigură pe sine, care a subliniat încă o dată că Daniela Gyorfi nu se teme să experimenteze și să iasă din tipare.

Daniela Gyorfi are 45 de kilograme

Artista recunoaște însă că drumul până aici nu a fost unul ușor. În prezent, Daniela Gyorfi cântărește doar 45 de kilograme, o greutate la care spune că și-a dorit foarte mult să ajungă și pentru care a depus eforturi constante.

Deși a slăbit, aceasta se confruntă cu probleme legate de elasticitatea pielii și nu ascunde faptul că apelează la diverse tratamente de întreținere. „Am slăbit dar pielea mea nu mă ascultă. Am lipsă de colagen și am venit la un salon de beauty. Fac radiofrecvență, întreținere corporală, tratamente, vreau să o aduc și pe Măriuca la ședințe de epilare definitiv. Mămica ei se ocupă de ea!

Acum am 45 de kilograme dar mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea. Am avut grijă de mine, în vară nu mă simțeam bine și mă îngrășasem puțin, îmi fac și niște tratamente anti-aging, cu perfuzii, trebuie acum să fac tratament și pentru piele. Avem nevoie de orice să arătăm bine și să fim bine!”, e de părere Daniela Gyorfi, într-un interviu pentru Click.

Daniela Gyorfi a învățat din experiențele sale

Artista a vorbit la un moment dat despre parcursul său și a dezvăluit că în toți acești ani a căutat să învețe din experiențele sale.

„Mie îmi place să cred că în toți anii ăștia care au trecut pe lângă mine am învățat ceva, adică anii au venit la pachet cu o înțelepciune, însă sunt multe lucruri pe care nici acum nu le înțeleg, adică nu înțeleg oamenii care sunt falși, mincinoși, ipocriți. Trăim într-o lume în care 90% este o făcătură”, a spus Daniela Gyorfi, potrivit Spynews.

De ce Daniela Györfi a anulat de fiecare dată nunta cu George Tal

Daniela Györfi și George Tal sunt împreună de aproximativ 20 ani, însă nu sunt căsătoriți. Cântăreața a amânat nunta cu partenerul ei de mai multe ori și a explicat de ce.

„Ne-am programat de vreo două ori să ne căsătorim. Acum, nu spun că nu o vom facem niciodată, nu este o prioritate pentru noi, pentru că suntem două pietre tari și mi-e că de la un act ne luăm să ne despărțim. Ne este bine și asa, Măriuca poartă și numele meu, și al lui, Gyorfi-Tal”, a declarat Daniela Györfi, potrivit spynews.ro.

Deși au programat de două ori nunta, cei doi nu au reușit să ajungă în fața altarului. Dacă prima dată, George Tal nu a reușit să își rezolve probemele legate de acte, după ce a fost căsătorit în Germania, a doua oară, mama Danielei Györfi s-a simțit rău și a fost dusă la spital cu doar câteva zile înainte de marele eveniment.

„Prima dată când ne-am programat nunta, nu a reușit George să finalizeze cu actele, pentru că el a fost căsătorit în Germania. A doua oară, mama mea a fost foarte bolnavă, s-a internat cu câteva zile înainte în spital, se simțea destul de rău și nu am putut să ne căsătorim. Pe noi nu ne ține un act. Este foarte frumos să fii mireasă, este foarte frumos evenimentul, numai că… noi mai stăm”.

