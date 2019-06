De asemenea, Daniela a povestit cum îi merge în această perioadă pe plan profesional.

„Vreau să cânt, nu vreau nimic. Trei operaţii am. Nu mă mai operez. Poate să îmi cadă sânii până la genunchi. Pe mine mă doare spatele, dar nu de la sâni. Nu mă operez! Nu mă plâng, tot ceea ce mi s-a întâmplat, clar că mi-a afectat imaginea într-o oarecare măsură, dar la noi artiştii muzica vorbeşte. Cât timp mă uit în agendă şi nu duc lipsă de evenimente… Nu sunt un om bogat, singura mea bogăţie este Maria. Eu am fost foarte săracă, sunt un om care am muncit şi muncesc, îmi place ceea ce fac”, a spus Daniela Gyorfi la Antena Stars.

