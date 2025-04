În vârstă de 28 de ani, David Pușcaș a aflat că locul său de naștere este, de fapt, Ploiești. Echipa emisiunii „Viața fără filtru” s-a angajat să îl sprijine în această căutare emoționantă, ajutându-l să descopere cine este femeia care i-a dat viață. David speră ca mama lui să fie încă în viață și își dorește să înțeleagă motivele care au dus la abandonul său.

Cum și-o imaginează David Pușcaș pe mama naturală

„Acum am aflat, la 28 de ani, că nu sunt din București. Asta e tot. Nu știu, îmi aduc aminte că asta a fost singura mea interacțiune cu mama (n.r. – cu Luminița Anghel) legată de adopție, când au aflat colegii la școală și când am plâns împreună. Mi-a spus că totul va fi OK, că să stau liniștit, că nu se va întâmpla nimic. Eram un copil atunci (…) Îmi este frică, nu poti să faci chestia asta singur, și sunt șocat. Nu am crezut că puteți să faceți chestia asta”, a declarat David Pușcaș, la „Viața fără filtru”.

David Pușcaș își amintește că, în perioada în care locuia cu Luminița Anghel, subiectul trecutului său a fost rar abordat. Singurele momente în care s-a discutat despre acest aspect au fost în copilărie, atunci când a aflat că este adoptat, iar acele conversații au fost limitate și marcate de emoții puternice.

„Nu îmi doresc să merg peste ei, aș vrea să știu și eu, și mama să stea liniștită (…) Mi-aș dori să discutăm dacă e în viață și ar accepta. Și orice mi-ar spune nu o să învinovățesc și nu o să o arăt cu degetul. Vreau să o văd, să o aud”, a mai spus David Pușcaș.

Rămâne de văzut dacă David Pușcaș se va reuni cu mama lui naturală și dacă se va împăca și cu Luminița Anghel, cea care l-a adoptat când avea doar câțiva anișori.

De ce David Pușcaș vrea să se împace cu Luminița Anghel

La 18 ani, David Pușcaș s-a mutat din casa mamei sale și a ales să stea cu chirie, în urma scandalurilor pe care le-a avut cu aceasta. Acum, acesta a declarat că și-ar dori să facă pace cu vedeta și să participe împreună la un show TV.

„Mama nu-mi mai plătește chiria de mult timp, m-a ajutat o vreme, încerc să mă descurc singur. Recent, am făcut 250 de euro din videoclipurile postate pe TikTok, care au prins foarte bine.

Am început să mă filmez, cam din iarnă, când eram singur pe acasă. Le arătam oamenilor ce am prin frigider, prin bucătărie, le vorbeam tuturor despre trăirile și despre emoțiile mele. Dacă ești sincer, oamenii te apreciază, am observat asta. Caut însă și un loc de muncă”, a spus David Pușcaș, pentru Click!

David Pușcaș și-ar dori să revină în showbiz și să aibă o emisiune alături de mama lui, Luminița Anghel.

„Mi-ar plăcea să particip la Te cunosc de undeva, de la Antena 1, sau să joc într-un serial, într-un film, într-o telenovelă. Mi-a spus cineva că cei de la show-urile de supraviețuire ar fi căutat-o pe mama, ca să facă echipă alături de mine, să fim concurenți. Să ne certăm, să ne împăcăm, dar ea a refuzat.

Prin refuzul mamei mele, am pierdut niște proiecte TV frumoase, din care aș fi câștigat bani. Mi-ar plăcea să fac echipă cu mama la un show TV, am rupe audiențele!”, a mai menționat David Pușcaș pentru sursa citată.

