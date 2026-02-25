Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, vedeta a vorbit deschis despre situația industriei muzicale din România și despre lipsa de susținere pentru artiștii autohtoni. În doar câteva zile, Eveline, fiica în vârstă de 10 ani a artistei, va lansa prima sa melodie, împreună cu videoclipul. Deși o sprijină în acest demers, Anda Adam subliniază că nu își dorește ca muzica să devină drumul profesional principal al fetei sale.

Nu o influențează pe fiica ei să devină cântăreață

Artista a povestit că, de mai bine de doi ani, fiica ei își dorește să intre în studio și să înregistreze o piesă, iar acum visul ei este pe cale să devină realitate. Filmările pentru clip sunt programate la finalul acestei săptămâni, iar pregătirile sunt în plină desfășurare.

„Să știi că eu nu o influențez sub nicio formă în direcția asta, e propria ei alegere. Îți dai seama că ea, venind cu mine de când avea cam doi ani la evenimente, e cam greu să nu înceapă să prindă gustul scenei. E alegerea ei. Ea excelează destul de mult și în alte părți, eu nu insist foarte tare să facă muzică, doar dacă vrea. Ea, de vreo doi ani, îmi zice mereu să îi fac o piesă, iar acum a făcut 10 ani și am zis: hai să-i fac prima piesă.

Ea e înnebunită după kendama, mă pune să-i cumpăr încontinuu, și de aici a venit și ideea piesei „Kendama”. E și mare fană Ronaldo, de asta cântă și despre el în piesă. Pe Ronaldo nu putem să-l aducem în clip, e puțin ocupat în perioada asta și nu putem.

Putem, însă, să-l aducem pe xRemus, care este unul dintre influencerii virali de la noi pe zona asta de kendama. Are mulți fani, băiatul e super-talentat și el va fi prezent în clip tocmai pentru a ne arăta niște scheme așa, wow, cu kendama, mai ales că Eveline e mare fană xRemus și atunci vreau să o fac fericită până la capăt”, a spus Anda Adam despre piesa pe care fiica ei o va lansa.

Critici la adresa industriei muzicale din România

Chiar dacă micuța va avea parte de prima sa lansare muzicală, artista consideră că industria nu mai oferă stabilitatea de altădată, motiv pentru care nu vede acest domeniu drept o opțiune sigură de viitor pentru copilul ei.

În același interviu, cântăreața a criticat modul în care funcționează piața muzicală din România, susținând că artiștii locali au tot mai puține oportunități de promovare și acces limitat la radiouri sau evenimente. „Având în vedere că mă uit, așa, în ultimul timp la ce se întâmplă în industrie, nu pot să zic că e o recomandare.

Ca orice părinte, îi doresc binele, dar nu pot să spun că e o carieră din care, real vorbind, poți să zici că îți creezi un viitor. Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap. E un subiect foarte amplu aici: evenimente nu prea sunt, de intrat pe radio se pare că nu prea mai intră nimeni. Se pare că artiștii români nu prea au voie să intre pe radio la ei în țară, ceea ce în alte părți nu există.

Sunt țări care au, prin lege, un procent obligatoriu de muzică cântată în limba lor pe toate radiourile. În Italia, dacă mergi, majoritatea muzicii de la radio e muzica lor, italienească. Mi se pare normal ca în țara în care ești să promovezi artiștii și muzica din țara ta, la fel cum e și în Bulgaria, unde auzi numai muzică bulgărească la radio. La noi se întâmplă fix invers, e foarte ciudat. Noi, ca popor, suntem obișnuiți să fim anormali”, a mai spus Anda Adam pentru Spynews.ro.

Eveline, abilități remarcabile în zona IT

Pe lângă interesul recent pentru muzică, Eveline are rezultate foarte bune și în domeniul științelor exacte, fiind pasionată de matematică și tehnologie. Anda Adam crede că aceste direcții ar trebui să constituie fundația viitorului profesional al fiicei sale, iar muzica să rămână o activitate realizată din plăcere.

Artista a explicat că fata ei demonstrează abilități remarcabile în zona IT și inteligență artificială, pe care le consideră domenii esențiale pentru meseriile viitorului. „Ca atare, eu, pentru Eveline, cred că e foarte important să aibă o bază, în primul rând, mai ales că e talentată într-o anumită zonă care ține de IT, de matematică.

Ea e un copil care a învățat cubul Rubik în două zile; un adult, în mod normal, îl învață într-o lună și jumătate. Ea are o abilitate foarte mare pe zona asta. Face și niște cursuri în direcția IT, AI, are abilități în direcția asta și eu cred că, dacă își cultivă abilitățile în direcția aceea, care eu cred că e viitorul, pe lângă asta poate să facă, din pasiune, cu dragoste și dăruire, și muzică.

Dar, așa cum am zis, baza ar trebui să fie asta, pentru că industria muzicală se îndreaptă către o direcție în care e greu să te bazezi pe ceva concret. Și eu am făcut facultate și școală într-un cu totul alt domeniu. Eu am terminat liceul de IT și am făcut facultatea de Relații Internaționale”, a mai zis Anda Adam.

