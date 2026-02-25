Maria Julissa, amenințată cu moartea de CJNG după moartea lui El Mencho

Modelul și influencera mexicană Maria Julissa, în vârstă de 25 de ani, a negat că ar fi oferit informații autorităților despre locația liderului cartelului Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho.

Capturarea și moartea acestuia, petrecute duminică, 22 februarie 2026, au provocat un val de violențe în cel puțin 20 de state din Mexic.

Un banner afișat pe un pod din Zapopan, Jalisco, a acuzat-o pe Julissa că ar fi „trădat” cartelul și că ar fi oferit informații marinarilor care au dus la capturarea lui El Mencho. Pe banner era scris: „Trădătoareo, ai mușcat mâna care te-a hrănit”, făcând aluzie la o presupusă relație între model și liderul cartelului, pe care aceasta a negat-o. Bannerul era semnat cu inițialele CJNG, grup cunoscut pentru acte de violență extremă, inclusiv decapitări și incendieri de persoane.

Bannerul a fost plasat pe un pod din Mexic de membri ai cartelului CJNG ca un mesaj de amenințare pentru Maria Julissa. Sursa foto: c5n.com.

Maria Julissa a negat că ar fi avut vreo legătură cu El Mencho

„Nu am nicio legătură cu această situație”, a declarat Julissa, într-o postare pe rețelele de socializare, unde are peste 3,5 milioane de urmăritori.

„Informațiile care circulă despre mine sunt false și nefondate”, a adăugat ea. Totodată, influencera a cerut urmăritorilor săi „să nu creadă știrile false” și a mulțumit celor care i-au oferit sprijin. Deși Julissa nu a menționat în mod specific incidentul în postarea sa, acuzațiile au atras atenția autorităților locale, care sunt conștiente de amenințările îndreptate împotriva ei și a familiei sale. În presa locală au apărut speculații despre o posibilă relație între Julissa și El Mencho, însă influencera este cunoscută mai mult pentru activitatea sa de promovare a baseballului în Mexic, fiind supranumită „Barbie a baseballului”.

El Mencho, capturat după ce amanta sa a fost supravegheată

Conform publicației britanice DailyMail, capturarea și moartea lui El Mencho au fost posibile datorită unei vizite pe care liderul cartelului ar fi primit-o de la o „amantă”. Informațiile furnizate ulterior de un asociat al acesteia au permis localizarea exactă a liderului cartelului. Totuși, secretarul mexican al apărării, Ricardo Trevilla, nu a oferit detalii despre identitatea acestei persoane.

El Mencho, căsătorit cu Rosalinda González Valencia, cunoscută sub numele de „La Jefa”, era unul dintre cei mai căutați infractori din Mexic și un important obiectiv pentru autoritățile americane. Departamentul de Stat al Statelor Unite oferise o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să conducă la capturarea sa. Operațiunea care a dus la prinderea sa a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații americane, potrivit oficialilor mexicani.

Moartea lui El Mencho în custodia autorităților a declanșat o serie de acte violente, inclusiv incendieri de vehicule, vandalizări și închiderea școlilor. În urma ciocnirilor, cel puțin 62 de persoane au murit, dintre care 25 erau membri ai Gărzii Naționale Mexicane. În Puerto Vallarta, turiștii și localnicii au descris atmosfera ca fiind „terifiantă”.

Autoritățile americane au emis, luni, 23 februarie 2026, un avertisment pentru cetățenii din zonele afectate, precum Jalisco și Baja California, îndemnându-i să rămână în adăposturi până la stabilizarea situației.