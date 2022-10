„Hai să lămurim odată pentru totdeaună. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul sa-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a declarat cunoscuta artistă, potrivit Cancan.

În ultimii ani, Cornelia Rednic a trecut printr-o adevărată transformare, după ce a slăbit 33 de kilograme în doar trei luni. Artista de muzică populară și-a schimbat și look-ul.

„M-am tuns singură. Coafeza mea nu voia să mă tundă. Iubea părul meu lung, întreținut și îngrijit. Ea m-a făcut blondă din brunet și a avut răbdare cu mine.

Așa că, după ani de zile, în care am avut părul lung, frumos, și ea mi l-a coafat, mi-a spus: «Îmi tai mâinile, dar eu nu îți tăi părul». Am luat foarfeca și m-am tuns singură acasă, dar e adevărat că am făcut un curs în tinerețe.

De când mă știu mi-am dorit enorm părul lung, dar nu îl mai vreau niciodată. Scurt este mult mai ușor de întreținut și de aranjat. Tunsoarea a venit la timpul potrivit, așa am simțit. Am mai mult de un an de când mi-am tuns părul și când am postat prima poză cu el scurt, nu m-a crezut nimeni”, a mai povestit Cornelia Rednic.

