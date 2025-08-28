„Internetul a devenit o capcană pentru mulți! Dincolo de inteligența artificială, care încurajează la lene și la lipsă de curiozitate, foarte multe persoane sunt păcălite la propriu de acest miraj! Se fac profiluri false, se construiesc identități și oameni sunt naivi și cred tot ce li se spune!”, a scris Fuego, subliniind riscurile multiple ale mediului virtual.

Temerile lui Fuego

Artistul a ținut să clarifice fanii în privința prezenței sale online: „De asta am repetat mereu în cazul meu – aici este singura mea pagina oficială și unicul loc în care scriu și comunic eu cu publicul! Nu răspund și nu dau mesaje private, nu am alte pagini și nu încurajez pe nimeni să dea bani sau să aprecieze munca mea în alte locuri!”.

Totodată, Fuego atrage atenția asupra necesității de a fi precauți: „Trebuie avută mare grijă și trebuie să fiți circumspecți cu orice! Internetul poate fi dușman, nu doar prieten și vă poate atrage în mirajul său, care uneori face mult rău! Fiți cu băgare de seamă!”. În încheiere, artistul și-a transmis afecțiunea față de fani și i-a invitat să-l urmărească la televiziune: „Vă iubesc și vă aștept sâmbătă seara de la 20.00, la TVR 2!”.

Viața personală a lui Fuego

Fuego a povestit, pentru Metropola TV, despre singurătatea în care îi este scris unui creator să trăiască, despre puterea artei și despre dragostea către public. „Noi artiștii, în general, ne întâlnim cu mii de oameni, ne îmbrățișează lumea, ne laudă lumea, suntem fericiți, dar când ajungem în camera noastră, între cei 4 pereți, suntem niște oameni foarte singuri.

Noi suntem învățați să avem în jurul nostru, public, lumea multă, să fie agitație în jurul nostru, când ajunge acasă, chiar dacă artistul este familist, chiar dacă are copii, consider că trebuie să rămână așa, singur, cu el, în permanență, pentru că artistul este născut ca să creeze, el trebuie să stea și în singurătate ca să poată să-și creeze arta”, a declarat Fuego.

În plus, el a vorbit despre asumare, despre faptul că această singurătate este ceea ce el și-a ales și cu inima și cu creierul și nu regretă niciun moment. Acesta fiind și un răspuns la multe întrebări pe care le primește despre o eventuală căsătorie sau venirea pe lume a unui copil.

„Eu mi-am asumat această profesie, eu sunt un om care s-a dedicat în totalitate publicului său, restul n-a contat. Mi-am ales să fac lucrul acesta de când eram mic. Încă de atunci vorbeam cu părinții mei și le spuneam că eu vreau să mă dedic publicului meu. Atât de mult îmi iubesc profesia încât pentru mine nu contează nimic altceva”, a mai declarat artistul la Metropola TV.