Aflată în al doilea trimestru de sarcină deja, Larisa Drăgulescu anunță că se simte destul de bine, că nu are aceleași stări ca la primele două sarcini. În perioada 2006 și 2009, Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu și au împreună doi copii, pe Beatrice, de 18 ani, și pe Richard, de 17 ani.

Acum, împreună cu noul iubit, ea va avea un băiețel. „Am avut, din fericire, mult mai puține probleme ca în primele două. Mult mai puține episoade de stări de rău sau de vomă, inevitabile de multe ori în această stare”, a explicat Larisa Drăgulescu, care nu a ales încă numele bebelușului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Larisa Drăgulescu, noi dezvăluiri despre iubitul ei

În februarie, la patru luni de la divorțul de Marian Bogdan, cel de-al doilea soț, Larisa Drăgulescu a recunoscut că are o nouă relație. Nu l-a arătat până acum pe partenerul ei, însă a spus că lucrează în domeniul IT.

Acum, pentru prima dată, a spus cum bărbatul a cucerit-o și cum au luat decizia de a face un copil împreună. „M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, a zis pentru Playtech Larisa Drăgulescu, care nu vrea să mai audă de căsătorie.

Recomandări Am întrebat mai multe femei din AUR ce înseamnă pentru ele feminismul: „O propagandă bolnăvicioasă, o brutală aducere a femeii într-o zonă de masculinizare”

„Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri, în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!”.

Cum au reacționat copiii Larisei Drăgulescu când au aflat că vor avea un frate

Beatrice și Richard, copiii ei din căsnicia cu Marian Drăgulescu, au primit bine vestea că familia lor se mărește. „Beatrice a fost cu mult mai atentă la acest lucru. S-a trezit în ea un sentiment matern, care mă bucură, și s-a oferit deja să mă ajute, când va fi nevoie.

Richard, în schimb, nu s-a arătat prea afectat. Nici fotbal nu știu dacă vor juca împreună, ca băieții, dată fiind totuși diferența mare de vârstă care există între ei. Dar vom vedea ce surprize ne aduce viața!”, a mai zis ea.

Totodată, copiii Larisei Drăgulescu știu cu ce se ocupă ea, că activează pe site-uri pentru adulți. Înainte de a activa în acest domeniu, Larisa Drăgulescu a cerut permisiunea copiilor ei. „Pentru mine, având doi copii, nu a fost ușor. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit mai întâi cu băiatul, pentru că el fiind băiat este normal să fie mai sensibil. A zis că e de acord și că eu decis”, a declarat la Prima TV fosta soție a gimnastul medaliat cu aur.

GSP.RO S-a aflat motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a fost dat afară de la Survivor. Câți bani a primit pentru show

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cu cine s-a IUBIT Ilinca Vandici înainte de Andrei Neacşu! Vedeta ar fi în pragul divorţului

Viva.ro Imaginile care au devenit virale pe internet! Ce a dezvăluit un american, după ce a ajuns la Piața Obor și a mâncat mici: 'Pe români...'

TVMANIA.RO O cântăreață, obligată să facă avort pentru a nu fi concediată. A scăpat de el între repetiții

Observatornews.ro Preot filmat în ipostaze deocheate, în Joia Mare, după ce a ieșit la agățat pe o aplicație de dating. Scandal monstru la Mănăstirea Floreşti

Știrileprotv.ro FOTO. Moment rar cu Keanu Reves. Actorul s-a sărutat cu iubita sa în fața presei. Cum arată prietena sa, de 50 de ani

FANATIK.RO Ce au pățit doi tineri turiști americani pe Transfăgărășan: “Am asistat la un comportament execrabil. Nu ne-a plăcut”

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2023. Capricornii au ajuns într-un punct în care sinceritatea față de sine se va dovedi esențială pentru alegerile viitoare