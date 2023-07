Căsătorită cu Cosmin Curticăpean din anul 2015, Laura Cosoi are trei fetița, pe Vera, Rita și Lara. Chiar dacă e mamă, vedeta și-a continuat și cariera, continuă să joacă în piese de teatru, dar și în filme. Invitată acum în emisiunea Fresh by Unica, ea a recunoscut că vrea și al patrulea copil.

Laura Cosoi, declarații despre al patrulea copil

„Eu cred că da (n.red.: vor mai veni și alți copii), dar nu pot să fiu convinsă. Acum nu pot să spun decât că Dumnezeu știe cum le va aranja. Sănătoși să fie. Cosmin își dorește foarte mult”, a declarat Laura Cosoi, care a recunoscut că nu a suferit de depresie postnatală.

Totodată, ea a mai susținut că e „periculos” concediul de doi ani pentru creșterea copilului, ea crede că femeile au nevoie de socializare, au nevoie de timp pentru ele după ce au născut. „Nu, n-am suferit. Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini.

„Ca femei, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le facem”

E doar părerea mea. Eu cred că acest concediu de doi ani este un pericol. Lipsește profund socializarea care să nu fie neapărat în parc cu alte mămici în care să discuți numai despre copii. Ca femei, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le facem.

Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult”, a mai explicat Laura Cosoi, la FRESH by Unica.

„Cred că am găsit cheia succesului”

Recent s-a aflat că Laura Cosoi face parte din distribuția comediei „Retreat Vama Veche” și joacă alături de Adela Popescu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Toto Dumitrescu, Jorge, Adelina Pestrițu, Florin Călinescu, Ada Condeescu și mulți alții.

Actrița a spus câteva cuvinte despre rolul pe care îl are în acest proiect și mărturisește că are mari așteptări. Regizorul Petre Năstase a dat startul filmărilor pentru lungmetrajul „Retreat VAMA VECHE”, o comedie romantică urbană ce adună pe plaja de la Vama Veche și în cele mai hippie locuri din București o distribuție cu actori mari, dar și cu personalități digitale, cu comunități online de milioane de fani.

„În film sunt o persoană determinată, cu o personalitate puternică, o directoare de agenție publicitară, cu prietene adevărate, un suflet bun, dar totodată, o femeie care este în permanență în căutarea fericirii. Cred că, undeva, fiecare caută fericirea, dar pentru fiecare înseamnă altceva. Personajul meu, Dana, este complex, dar nefericit în același timp, în începutul filmului, dar apoi, cred că își găsește liniștea și echilibrul pe parcurs. De foarte multe ori ne raportăm la lucruri care nu ne trebuie și nu sunt ceea ce avem nevoie. Am învățat multe din rolul acesta, absolut.

Am foarte mare încredere, atât în regizor, cât și în scenarist. Am încredere și în colaborarea cu colegele mele. Știu că măsura personajului meu este dată de mine, dar și de colegele mele, alături de care interpretez. Cred că am găsit cheia succesului, dar așteptăm și părerea publicului”.

