Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Mara Bănică a făcut dezvăluiri despre operația estetică pe care a suferit-o la față în urmă cu câteva săptămâni, înainte de Crăciun. A explicat că a suferit un lifting facial, intervenție în timpul căreia a suferit și o blefaroplastie, i-a fost înlăturată pielea în exces a pleoapei, dar și un lip lift, adică operația de ridicare a buzei de sus prin micșorarea distanței dintre nas și buza.

Vedeta a mai mărturisit că intervenția a durat 12 ore, cu anestezie locală. „Am făcut un lifting facial, nu total, nu am făcut la frunte, că vreau să am încă expresie la față. Este cea mai dureroasă operație estetică. Zici că cineva m-a bătut cu un ciocan în mandibulă, nu am putut să mănânc vreo trei săptămâni.

Ți-o zice un om care și-a făcut cam toate intervențiile, nasul, sânii de patru ori, liposucție, am trecut prin toate. În plus, mie mi-a făcut și o blefaroplastie și mi-a făcut și un lip lift. 12 ore a ținut operația cu anestezie locală și a fost cumplit. M-am întrerupt la jumătatea operației, m-am dat jos de pe masă, am mers să beau o gură de cafea, nu mai puteam.”, a mărturisit Mara Bănică, la Pro TV.

Mara Bănică: „Mie mi-a picat fața, la propriu”

Totodată ea a dezvăluit că a recurs la această operație deoarece ea nemulțumită de chipul ei, a spus că pielea i s-a lăsat în urma unei nenorociri din familie, când și-a pierdut tatăl. „Am înțeles în ultimul an că expresia „A te schimonosi de durere” chiar există. Am avut acel necaz în familie, pierderea tatălui meu.

Nu cred că o să-mi revin niciodată după povestea asta, dar uite, unii oameni albesc în momentul în care au șocuri. Sunt nu știu câți oameni care albesc, sunt alți oameni, îmi spunea o prietenă, fiica unei persoane publice care a făcut cancer după ce a și-a pierdut tatăl.

Mie mi-a picat fața, la propriu. Eu mă trezeam de la lună la lună văzând o femeie din ce în ce mai bătrână, din ce în ce mai schimonosită de durere. Cred că în momentele în care eram fără copii mă încrâncenam, mă strâmbam, nu știu cum să spun. Nu mai eram fericită cu mine. De aceea m-am dus să mă repar. Nu văd ce e atât de rău. (…)”, a mai spus Mara Bănică, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

