Deși nu se mai înțeleg deloc, atunci când vine vorba despre cei doi copii pe care îi au împreună, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău își calcă pe orgolii și se întâlnesc de dragul băieților. Recent, omul de afaceri a organizat o petrecere grandioasă pentru Nicolas, fiul cel mic, la salonul de evenimente din Bolintin Vale. Gabi Bădălău a dorit ca băiețelul său să aibă o zi de naștere memorabilă, astfel că i-a invitat toți prietenii, iar la finalul petrecerii a avut un foc impresionant de artificii.

Claudia Pătrășcanu nu a fost prezentă la petrecerea pe care Gabi Bădălău a organizat-o pentru Nicolas și a explicat care a fost motivul absenței sale. Artista a mărturisit că a avut probleme de sănătate și nu a putut participa la evenimentul organizat de fostul ei soț.

„Nu am fost pentru că am avut COVID și a trebuit să stau retrasă, departe de toată lumea. Nu ținem legătura, i-am transmis doar un mesaj cu locația și ora, nu ținem legătură și nu comunicăm deloc.

Fiecare e cu drumul lui. Acum sunt foarte bine, am depășit momentul. Este a patra oară când iau acest virus. Nu mi-a fost foarte bine patru zile, dar eu mă ridic, mă pun rapid pe picioare”, a spus solista, potrivit Click!.

Și Claudia Pătrășcanu a organizat o petrecere pentru fiul său cel mic, unde Gabi Bădălău a participat. Cântăreața a mărturisit că nu păstrează legătura cu fostul soț, iar discuțiile dintre ei sunt aproape inexistente.

„Am sărbătorit pe rapid, el nu a știut nimic. O săptămână eu și fratele lui, Gabriel, am ascuns totul foarte bine. A fost o petrecere-surpriză. M-am gândit să îi fac cu colegii lui de la fotbal. Toți au ținut această surpriză. A fost o petrecere de două ore, foarte frumoasă!

A fost și Gabi prezent, a fost invitat, dar atât. Da, Nicolas are norocul scris în frunte. A fost răsfățat anul acesta”, a spus solista, pentru Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu a rămas însărcinată cu Gabi Bădălău după nici o lună de relație

Cântăreața a rămas rapid însărcinată și spune că Gabi Bădălău și-a dorit copilul din prima clipă. Când a aflat că va fi tatăl, el a venit direct la ușa Claudiei Pătrășcanu și a îmbrățișat-o. Artista regretă că nu a rămas în relații bune cu tatăl copiilor ei după depărțire și susține că mai multe persoane au intervenit în relația lor.

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem. Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect.

Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat. Din chestia asta am învățat un lucru: să nu mă bag niciodată în viața lor. Diverse persoane au intervenit și s-au băgat în căsnicie și după ce am terminat”.

