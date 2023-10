Bobonete va urca pe 27 noiembrie pe scena Sălii Palatului! Pentru spectacolul său s-a bazat, în deschidere, pe Mihai Rait. Actorul a explicat de ce a ales să apară în fața fanilor în show-ul „Sfaturi de viață” fără cei doi tovarăși ai săi, Văncică și Diță.

„Nu cred că face subiectul unei știri. Îți spun că e vorba de o reorientare profesională în ceea ce privește stand-up comedy. Stand-up comedy se înțelege printr-un singur personaj sau singur om care face glume. Și… majoritatea pe care îi știi și tu din afară, o să îmi zici niște nume, da? Nu e vorba niciodată despre o trupă! Nu există! Nu există nicio ceartă. Noi suntem colegi.

Filmăm împreună la Las Fierbinți, suntem prieteni. Ieșim împreună la băut. Facem lucrurile așa cum trebuie. Doar că pe partea asta așa stau lucrurile. Acum facem spectacole și singuri”, a declarat Mihai Bobonete pentru Fanatik.

Cum l-a păcălit Bobonete pe Gabi Cotabiță

Invitat la podcastul „Ac de siguranță”, Mihai Bobonete și-a adus aminte cum l-a țepuit pe Gabriel Cotabiță în urmă cu mai mulți ani. Cântărețul a vrut să cumpere un pește de 20 de kilograme de la actor, însă a plecat fără pește și cu banii luați. Mihai Bobonete și Gabriel Cotabiță s-au întâlnit prima dată în urmă cu mai mulți ani, iar la vremea respectivă actorul vindea pește pe marginea drumului alături de prietenul său Mihai Rait, celebrul Dorel din „Las Fierbinți”.

„Lui Cotabiţă nu i-am chiar vândut… Am avut intenţia de a-i vinde, cum el a avut intenţia de a cumpăra! Gabi a oprit maşina, avea un jeep, un Grand Cherokee, verde sau negru, nu mai ţin minte, şi a spus că voia un peşte.

Ne-am dus, am luat peştele din spate, din ladă, şi el a zis că vrea ceva de 20 de kile… ăsta avea şapte sau opt! Şi când m-am dus cu cântarul am pus piciorul pe coadă şi am ridicat şi am întrebat, cam de cât aţi vrea să fie, de 20, şi am tras până la 20! El a zis ăsta e! Şi i-a spus, îl împachetăm în gheaţă, îl punem într-o folie… Da, da, să ţină până la Bucureşti! Coborâţi? Nu! A numărat nişte dolari… Ştiţi cu dolarii? Ştiam şi cu yenii! A dat banii prin geam şi a zis puneţi-l în spate!

Când am deschis, am văzut că bancheta din spate obtura tot până la nivelul ochilor din oglinda retrovizoare. Şi-atunci am luat peştele, l-am pus sub maşină, şi m-am aplecat pe portbagaj de două ori”, i-a spus Mihai Bobonete lui Răzvan Exarhu.