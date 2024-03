Actorul și soția lui se cunosc de 30 de ani, însă s-au căsătorit în 2009. El a explicat că de-alungul anilor au avut și momente în care au trăit separat.

„Am mai spus asta, nu suntem împreună de 30 de ani, ne știm de 30 de ani și am fost împreună tot timpul ăsta, dar am avut și ani de zile în care am trăit viețile separat. Suntem căsătoriți cu acte din 2009 și cred eu sau îmi place să cred că de 30 de ani suntem prieteni foarte buni și suntem două suflete-pereche care au învățat unul de la celălalt ce înseamnă bunătatea, devotamentul și acceptarea.

Eu o iubesc foarte tare pe Cătălina și cred că tot timpul a fost jumătatea mea mai bună, iar faptul că de la an la an facem lucruri mai minunate și mai importante în ceea ce ne privește relația, dar și familia noastră, mă face să mă simt un om norocos care începe să aprecieze din ce în ce mai mult acest dar care i-a fost dat.

Noi doi ne iubim și este liniște în familia noastră, iar atunci când ne este sete, ne mai adăpăm și cu iubirea copiilor noștri, care este necondiționată și un izvor nesecat de fericire. Secretul unei relații de lungă durată este sănătatea mentală și emoțională a ambilor indivizi”, a declarat Mihai Bobonete pentru revista Viva!

Actorul recunoaște că nu a fost totul roz în căsnicia lui, însă el și Cătălina au reușit să găsească o cale de mijloc și chiar și acum, după atâtia ani de când sunt împreunp, Mihai are grijă să își surprindă soția.

„Cred că așa este în toate relațiile de lungă durată, evoluția fiecăruia în parte afectează evoluția cuplului în anumite momente, dar întotdeauna trebuie găsită măsura corectă. Dacă fiecare lasă de la el câte puțin, iar la final, balanța se echilibrează, atunci se poate merge înainte, indiferent de trecut. Cred că iertarea și bunătatea sunt cele două ingrediente care, adunate, conferă succesul în situațiile tensionate într-un cuplu. DA, îmi place să-i fac surprize romantice Cătălinei și câteodată să-i mai pun un zâmbet pe față, dăruindu-i câte ceva”, a mai spus Bobo.

Lucrurile nu au fost atât de simple nici când copiii au venit pe lume și asta pentru că cei doi au neglijat relația de cuplu, concentrându-se doar pe copii. Cu toate astea, Bobo mărturisește că acum, când copiii sunt deja mari, el și soția lui petrec mult timp împreună și fac toate lucrurile împreună.

„Ehe… Aici e mai mult de povestit și da, cred că și noi, ca și restul părinților, am avut momente în care ne-am mai neglijat unul pe celălalt atunci când copiii erau mai mici, mai mult eu pe Cătălina decât ea pe mine, dar sper că m-a iertat, și acum nu mai e cazul, căci nu doar că nu ne mai neglijăm, dar am impresia că facem chiar totul împreună.

Momentele în doi sunt foarte valoroase și necesare pentru o înțelegere mai bună în cuplu și trebuie de fiecare dată găsit timp și bunăvoință ca ele să se întâmple. Octavian și Maria sunt doi copii minunați care au crescut împăturiți în dragostea și atenția noastră, și acum, fiind mai măricei, ne permit mai des să ne permitem și noi doi, eu și Cătălina, momente în care să evadăm doar împreună din cotidian sau să mai facem și câte o activitate pentru noi, și pentru asta le sunt recunoscător”, a încheiat actorul pentru sursa citată.

