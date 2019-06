De ce nu se dezbracă Iulia Albu la plajă

Într-un interviu pentru perfecte.ro, fashion-editorul Iulia Albu a vorbit despre vacanță și a dezvăluit care este motivul pentru care nu îi place să se dezbrace la plajă.

”Nu am ales încă destinația de vacanță pentru că primează proiectele profesionale și încă mai am treabă. Oricum vom merge undeva mai aproape de România pentru că proiectele pe care le am nu îmi permit o vacanță foarte lungă și foarte departe.

Eu oricum la soare stau acoperită din cap până în picioare, nu îmi place să fac plajă, nu stau niciodată la soare fără protecție maximă. În plus, am grijă să nu mă bronzez pentru că mie îmi place pielea mea albă!”, a declarat Iulia Albu.

Vedeta a dezvăluit și câte kilograme are.

”Acum am 60 de kilograme, dar un ideal pentru mine este 55 de kilograme, nu că ar conta foarte mult estetic pentru că nu se observă, eu fiind foarte înaltă, dar este vorba despre cum îmi simt eu corpul”, a spus ea.

În anul 2013, fashion-editorul Iulia Albu divorța de designerul de pantofi Mihai Albu. Din căsnicia Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a rezultat o fiică, Mikaela. Mihai Albu a dezvăluit că fetița sa, în vârstă de nouă ani, este cea căreia îi va rămâne afacerea cu pantofi pe care el o deține.

