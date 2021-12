Andreea Raicu spune că nu îi este dor de micul ecran și că în momentul de față nicio producție nu o poate covinge să revină.

„Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui” a declarat Andreea Raicu. „Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem businessul și să creștem și să ne meargă bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a spus Andreea pentru Evenimentul Zilei.

„Este o carte care conține foarte multă informație, atât din experiența mea, cât și este un ghid în care oamenii pot învăța cum să-și rezolve problemele tenului, să înțeleagă care sunt produsele care li se potrivesc.

Este un ghid de frumusețe complex nu este doar o carte scrisă despre experiențele mele. A contribuit și beauty editorul de la andreearaicu.ro cu toate informațiile de specialitate pe care eu nu le am pentru că nu m-am confruntat cu toate problemele care se regăsesc în carte”, a mărturisit Raicu.

PARTENERI - GSP.RO Cum s-a cuplat Bănel cu o milionară din Franța. Jurnalistul Adrian Voicu a avut un șoc când a văzut-o: „Una dintre cele mai frumoase 10 femei pe care le-am văzut!"

Playtech.ro Lidia Buble ȘOCHEAZĂ cu acest interviu extrem de indecent: „Cum să nu mă ating...” Tatăl ei sigur se va RUȘINA!!!

Observatornews.ro Maimuțele ar fi ucis 250 de câini din răzbunare, într-un sat din India, după ce le-a fost omorât un pui

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2021. Leii simt nevoia să se îndepărteze, cumva, de toate problemele care le dau dureri de cap

Știrileprotv.ro Amendă uriașă pentru cei care nu completează formularul digital de intrare în România

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă