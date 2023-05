Pe Instagram, Sebastian Dobrincu și-a arătat regretul că nu va fi în seara aceasta în Republica Dominicană. Îi susține de acasă pe finaliștii Survivor România 2023, pe Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan. Antreprenorul a spus că are mult de muncă, are multe proiecte în derulare.

„Nu prea ne-am văzut pe aici, în ultima perioadă, pe nicăieri ce-i drept. Am însă un motiv foarte bine întemeiat. Am o perioadă foarte aglomerată cu munca. Abia îmi găsesc timp pentru mine și pentru oamenii apropiați, d-apoi să mai stau și pe telefon. Am trei anunțuri importante de comunicat.

Sebastian Dobrincu: „Am avut niște lucruri imposibil de amânat”

Pentru fanii Survivor: săptămâna asta are loc marea finală, iar surpriza pentru concurenții rămași în competiție este că toți ceilalți foști concurenți din acest sezon vor merge în Dominicană, să-i susțină în finală. După cum intuiți, eu nu am reușit să fac deplasarea.

Am avut niște lucruri imposibil de amânat. Vreau să-mi exprim regretul în mod public. Voi fi cu siguranță trup și suflet pentru colegii mei, toți, războinici, faimoși. Îi voi susține de acasă”, a transmis el.

Sebastian Dobrincu s-a adresat apoi pasionaților de sport, i-a invitat la un cros caritabil. „Pentru fanii sportului și oamenii cu inimă mare, în general, pe 4 iunie la Cluj se organizează un cros caritabil, împreună cu fundația Metropolis.

Vreau să vă invit public pe toți, să ne întâlnim în număr cât mai mare acolo și să alergăm cu un scop în plus, dincolo de cel egoist – al sănătății noastre, cu un scop caritabil”, a mai zis el.

În final, tânărul antreprenor a anunțat că face și angajări la companiile lui. „Al treilea anunț și cel mai nișat de altfel. Pentru toți inginerii pasionați de machine learging, de deep learging – construim ceva fantastic, cu un potențial imens.

Așa că, dacă vreți să lucrăm împreună dați-mi un mesaj și vă pun la curent. Acolo se duc toate orele mele din zi și din somn, și din noapte”, a spus Sebastian Dobrincu pe Instagram, potrivit protv.ro.

La finala Survivor România 2023 nu va fi prezentă nici Vica Blochina, care a făcut parte din echipa Faimoșilor. Ea s-a operat de curând, și-a micșorat stomacul.

Sebastian Dobrincu s-a accidentat și a fost eliminat de la Survivor 2023

În ediția din16 ianuarie, Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin Chirilă au încercat să aducă punct echipei lor, însă tânărul antreprenor s-a accidentat la numai câteva secunde de la începerea probei. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip.

Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023.

Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, Sebastian Dobrincu a fost eliminat de la Survivor România 2023. În România a mers la mai multe controale, însă medicii au decis să nu îl opereze.

„Sunt niște articulații care nu o să se mai repare, sunt niște cartilagii rupte care nu se repară singure și, prin kinetoterapie, prin reflexoterapie, încerc să mă adaptez așa la viața asta de șchiop”, spunea Sebastian Dobrincu, la câteva săptămâni de la accidentare.

