La scurt timp după ce a ajuns cu fetița de 8 luni la spital, Alina Laufer a luat decizia de a pleca cu toată familia din București. Deși micuța Davina a avut probleme de sănătate, cei doi părinți și-au făcut curaj și au mers la munte, acolo unde au avut parte de momente de frumoase petrecute în familie.

„Dragi prieteni, cu toate că Davina a fost foarte bolnăvioară săptămâna aceasta și am ajuns cu ea la spital, ne-am făcut curaj să fugim din București și am venit în formație completă la munte, o locație superbă în comuna Pietroșița, aflată la poalele munților Bucegi.

Vă îmbrățișăm, vă dorim un weekend minunat alături de cei dragi și vă recomandăm călduros să vizitați această zonă extraordinar de frumoasă”, a fost mesajul transmis de Alina Laufer pe una dintre rețelele de socializare.

Alina Laufer a ajuns cu fetița de 8 luni la spital

În urmă cu câteva zile, vedeta de la Kanal D ajungea cu fiica sa la spital, după ce acesta se simțea foarte rău. Alina Laufer a mărturisit că a fost la curte, la părinții săi, iar Davina ar fi luat o bacterie de la animalele de acolo. Starea ei i-a îngrijorat pe cei doi părinți și au decis să ceară ajutorul medicilor.

„Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi, jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău.

Luni seara, a început să se simtă rău. A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață a dus-o la doctor și i-a făcut analize.

A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut. Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit”, a povestit Alina Laufer, la „Teo Show”.



