Decizia luată de Cătălin Scărlătescu pentru casa din Deltă: „A apărut Elena în viața mea, așa că s-au schimbat planurile"

Cătălin Scărlătescu trece printr-o perioadă plină de proiecte personale și profesionale. Celebrul jurat de la MasterChef România își dorește să își ridice o casă de vacanță în Delta Dunării, locul unde își va petrece o parte din timpul liber.

Deși inițial bucătarul intenționa să apeleze la o firmă de specialitate, planurile sale s-au schimbat radical odată ce în viața lui a apărut Elena Gogean.

Tânăra în vârstă de 27 de ani este partenera de viață a lui Cătălin Scărlătescu de mai bine de un an și jumătate. Elena are o carieră de succes, fiind arhitect de profesie, dar și cadru didactica Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.

Aceasta a primit sarcina de a concepe planurile noii case din Deltă, după ce vechea construcție a fost deja demolată.

Juratul de la MasterChef a explicat că își dorește o locuință practică, fără investiții excesive, având în vedere că timpul petrecut acolo va fi de maximum o lună și jumătate pe an.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit… Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață? E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei (râde). Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate, pentru Viva.ro

Deși cei doi sunt împreună de ceva timp, Cătălin Scărlătescu a preferat să își țină relația departe de ochii presei. Prima lor apariție publică asumată a avut loc chiar înaintea debutului noului sezon MasterChef România, la un eveniment desfășurat într-un cadru elegant din centrul Capitalei, unde jurații, echipa de producție și concurenții s-au reunit. Celebrul chef a captat toate privirile când a sosit de mână cu partenera sa, care a fost până acum o prezență discretă.

Tânăra îl însoțește pe bucătar și pe platourile de filmare atunci când are timp liber, oferindu-i susținere în proiectele sale de televiziune.