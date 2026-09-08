Când apare în cinematografele din România noul film cu Sandra Bullock și Nicole Kidman

La aproape trei decenii de la apariția filmului care a făcut furori în întreaga lume, Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în rolurile surorilor Owens.

„Ce vrăji mai fac fetele 2” este continuarea mult așteptată a poveștii despre magie, iubire, familie și blesteme și poate fi văzut în cinematografele din România începând din această săptămână.

Noul film ajunge în avanpremieră pe marile ecrane din România pe 9 septembrie 2026, readucând publicul în universul în care surorile Owens sunt nevoite să se confrunte din nou cu forțe supranaturale. Pelicula promite o combinație de magie, aventură, romantism, umor și haos, într-o poveste care continuă lumea creată în primul film.

Sandra Bullock și Nicole Kidman revin astfel în rolurile care le-au consacrat ca duo cinematografic. Cele două actrițe interpretează din nou surorile Owens, personaje care trebuie să găsească o soluție pentru a salva familia de un blestem întunecat.

„Ce vrăji mai fac fetele 2” le readuce pe surorile Owens într-un moment în care familia lor este amenințată de un blestem puternic. Magia ancestrală și răutățile care ies la iveală sub clar de lună dau tonul unei aventuri în care cele două protagoniste trebuie să lupte pentru a-și proteja familia.

Povestea păstrează elementele care au făcut atractiv primul film, dar propune o nouă aventură, cu personaje noi și situații neașteptate. Magia este însoțită de momente romantice, dar și de secvențe menite să aducă umor și spectacol.

„Ca actor nu ajungi mai niciodată să faci un film pe care publicul te imploră să îl faci. De obicei, noi mergem către el și îi cerem să urmărească filmul nostru, să îl placă. Este neobișnuit să primești din social media cereri de a face o continuare. Nu prea înțelegem cum un film care nu a atras atât de mult atenția la vremea lui, a devenit așa un fenomen acum, iar lumea cere o continuare. A fost o onoare pentru noi să facem parte din proiect”, au spus Nicole Kidman și Sandra Bullock.

Distribuția este completată de Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña și Solly McLeod. Din distribuție mai fac parte Dianne Wiest și Stockard Channing, care contribuie la legătura dintre noua producție și universul deja cunoscut de public.

Producția este regizată de Susanne Bier, după un scenariu semnat de Akiva Goldsman, Georgia Pritchett și Kelly Marcel. Povestea are la bază romanul „The Book of Magic”, scris de Alice Hoffman, autoarea cărții care a stat la baza universului din care face parte și primul film.

Filmul este produs de Denise Di Novi, Sandra Bullock și Nicole Kidman. Printre producătorii executivi se numără Donald Sabourin, Alice Hoffman, Andrew A. Kosove și Broderick Johnson.