Ioana Ginghină a decis să transforme luna de miere într-o vacanță alături de fiica ei și de prieteni. Actrița s-a căsătorit civil în luna septembrie a acestui an cu Cristi Pitulice, iar nunta a avut loc chiar în curtea casei în care a locuit cu Alexandru Papadopol, fostul ei soț. La petrecere au fost invitați doar prietenii apropiați și au fost aproximativ 40 de persoane.

Vedeta a tot amânat să meargă în luna de miere după nuntă, pentru că a avut un program foarte încărcat, însă acum a decis unde vor merge în curând. Irina și Răzvan Fodor au inspirat-o pe Ioana Ginghină cu alegerea destinației, astfel că în curând va pleca în Thailanda.

„Thailanda! Mă duc să spăl elefanți. Anul trecut eram în Zanzibar la plajă și m-am uitat pe Instagram. I-am văzut pe Răzvan și Irina Fodor cum spălau elefanți în Thailanda. I-am zis soțului meu, dar și fiicei mele: «La anul, pe vremea aceasta, spălăm și noi elefanți! Nu se mai poate, vreau și eu să spăl elefanți!».

Da! (n.r. – au inspirat-o Răzvan și Irina Fodor) I-am și dat unei prietene mesaj, i-am zis: «Îmi place în Zanzibar, dar la anul mă duc în Thailanda!». Vine și ea cu noi! Mi-a zis: «Mergi? Vin și eu!». Ne-am ținut de promisiune! Tot așa i-am zis: «Dacă nu spăl elefantul anul viitor, nu mă las!». Mai vine o prietenă cu noi și este Ruxi”, a declarat fosta soție a lui Alexandru Papadopol pentru ego.ro.

„Are camera ei, are viața ei. Lumea ne întreabă dacă nu ne deranjează”

Ioana Ginghină are o relație foarte frumoasă cu fiica ei, Ruxi. Actrița are grijă ca atunci când alege să plece în vacanță cu ea să aleagă o cazare care să-i permită să aibă mai multă libertatea. Adolescenta nu doarme în cameră cu mama ei, ci are propria cameră atunci când merge în vacanță.

„Are camera ei, are viața ei. Lumea ne întreabă dacă nu ne deranjează. Nu! Noi ne-am dori să ne deranjeze și nu ne deranjează. Sunt zile în care vine, mănâncă, stă puțin la plajă și nu mai iese din cameră până a doua zi. Să ne înțelegem!

În general, luăm cazări unde să fie piscina și plaja aproape, adică să nu ne fie frică de faptul că dacă iese la piscină se întâmplă ceva. Atunci, este totul în regulă! Putem să fim și pe romantism fără nicio problemă!”

Ioana Ginghină, despre Cristi Pitulice: „E un bărbat adevărat, eu nu am mai întâlnit până acum”

Deși i-a fost greu să creadă din nou în căsătorie și în iubire, Ioana Ginghină l-a întâlnit pe actualul ei soț, care i-a arătat ce înseamnă dragostea și respectul. Actrița este foarte fericită alături de Cristi Pitulice și are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

„Eu de asta l-am luat, că mă alintă oricând. Micul-dejun nu mi-l pregătește, doar dacă cer, că eu am niște diete în care e greu să pregătești micul-dejun, dar îmi face cafeaua. Și ce face dintotdeauna, se trezește mai devreme și când mă aude coborând vine în capul scărilor și mă așteaptă.

Întotdeauna îl găsesc, când mă trezesc dimineața, în capul scărilor. E un bărbat adevărat, se găsesc mai greu în ziua de azi, care să știe să facă și chestii prin curte, să repare și o centrală, că de asta s-a mai rănit la mână. E un bărbat adevărat, eu nu am mai întâlnit până acum, credeam că sunt pe cale de dispariție. Să știți că mai sunt.”

