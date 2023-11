Vlad Gherman se pregătește intens pentru un zâmbet perfect la nunta sa cu Oana Moșneagu de anul viitor și a început un tratament ortodontic special, cu gutiere transparente.

„Am început o nouă călătorie! Destinația? Un zâmbet pe care mi-l doream de foarte mulți ani. Niciodată nu am zâmbit cu gura până la urechi, dar în curând o voi face și număr zilele până se va întâmpla. Mulțumesc, dr. Denisa Zaharia, mă bucur că am pornit pe drumul ăsta împreună. Am nuntă în jumătate de an, așa că voi reveni cu detalii despre planul de tratament zilele următoare”, a mărturisit actorul și cântărețul Vlad Gherman pe canalele sale de socializare despre fericitul eveniment pe care îl va trăi în vara lui 2024.

Medicul stomatolog este cel care decide tipul ideal de tratament ortodontic pentru fiecare pacient în funcție de mulți factori, iar drumul lui Vlad Gherman către un zâmbet perfect a avut de respectat mai multe rigori, printre care și cea estetică.

Pentru Vlad Gherman tratamentul de îndreptare a dinților este o premieră mult așteptată și se pregătește pentru ziua cea mare, dorind să aibă un zâmbet perfect atunci când va spune DA. „Vlad este o fire tonică, optimistă, este un pacient cooperant, disciplinat, cu care colaborăm foarte ușor, tipul de pacient pe care noi, medicii, ni-l dorim întotdeauna. Motivația lui, dorința de a avea un zâmbet perfect la propria nuntă și faptul că purtarea acestui aparat este un vis al lui de când se știe, cu siguranță, vor duce la un tratament reușit”, a declarat medicul stomatolog.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se căsătoresc anul viitor

În august, la sfârșitul unei piese de teatru, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu. În fața tuturor celor prezenți, tânărul actor s-a pus în genunchi și i-a adresat iubitei sale marea întrebare. Ea nu a stat mult pe gânduri și i-a spus DA.

Imediat după, tinerii îndrăgostiți au început pregătirile pentru nunta lor, care va avea loc anul următor, în luna iunie. Aproximativ 150 de persoane vor participa la petrecerea de la restaurant, după cununia civilă și cea de la biserică.

Invitați în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au dezvăluit cine le vor fi nași. Pentru acest rol important, ei i-au ales pe actrița Anca Sigartău și pe Dragoș, soțul ei. „Nașii noștri vor fi Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei. Sunt cei mai buni nași. Îi iubim foarte mult. Nu avem nevoie de mai multe perechi de nași”, a spus Oana Moșneagu, conform a1.ro.

Deși au început din vreme pregătirile, Vlad Gherman a dezvăluit că încă nu și-au ales verighetele, ținutele sau mărturiile. În schimb, ei au decis cine e formația care va întreține atmosfera la petrecerea lor de nuntă. „Am găsit, din fericire, o trupă. Ne doream niște oameni care să ne ridice invitații de la masă. Adi Cristescu și Luna Band”, a spus Oana Moșneagu.

Tot actrița a dezvăluit amănunte referitoare la domnișoarele ei de onoare. „Am multe prietene. O să fie 10 domnișoare de onoare dacă o să conving prietenele blonde să poarte aceeași culoare cu cele brunete. Sau vor fi 3: Mara Oprea și nepoțelele lui Vlad care sunt micuțe și super drăguțe cu floricele”, a spus Oana Moșneagu la Antena Stars.

