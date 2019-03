„Show-ul are limitele lui, nu te obligă nimeni să faci. Este normal ceea ce s-a întâmplat, în condiții de stres oamenii reacționează. Eu am terminat relația de săptămâna trecută”.

Cornel Oană a mărturisit că, până să apară scenele ”incriminatoare” cu Brigitte și Pastramă, el era hotărât să facă nunta. „Noi, chiar înainte de FERMA, am avut o ceartă. Fiecare a înțeles cum a vrut. Ea s-a considerat singură, eu m-am considerat în relație. Dacă este fericită cu Florin Pastramă, eu le doresc Casă de piatră. Eu am dat verigheta jos, nu am ce să fac cu jumătate de verighetă”.

Cornel Oană comentează și reacția Ralucăi Podea, fosta logodnică a lui Pastramă: „Este normal ca Raluca să fie supărată, pentru că el a încercat cu toată lumea de acolo. Mai lipsea vaca. Nu mi se pare OK. Am crezut că mă poate înșela cu oricine de acolo, mai puțin cu el”, a mai adăugat el. ”Eu nu sunt supărat pe nimeni. Eu le iau pe toate ca pe lecții de viață. Probabil îi voi da dreptul să-mi explice”, spune Cornel.

Atracția dintre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă este mai mare pe zi ce trece la Ferma, show-ul transmis de postul de televiziune Pro TV. În ediția de miercuri a emisiunii, cei doi au fost surprinși din nou în ipostze extrem de tandre: în pat, cu pătura trasă peste ei, astfel că toți ceilalți concurenți să nu observe ce se întâmplă între ei.

Citește și

Klaus Iohannis a anunțat că va convoca referendum pe justiție pentru 26 mai: ”Golăneala a trecut orice limită”

Citește mai multe despre ferma pe Libertatea.