După un an plin de greutăți, Alexandra Stan are planuri mari pentru 2022. După divorțul neașteptat de Emanuel Necatu, vedeta are de gând să muncească și mai mult pentru dorințele sale. Căsnicia eșuată a învățat-o pe artistă multe lecții, astfel că acum se concentrează și mai mult asupra carierei sale.

Alexandra Stan are planuri mari și muncește să își cumpere o casă, dar și o mașină. Cântăreața a anunțat că în luna martie lansează un nou album, iar cariera este acum cea mai importantă pentru ea.

„Îmi doresc sănătate. 2021 a fost foarte încărcat, cu multe treburi, multe momente, multe trăiri. Sper sa fie totul bine și în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiențe frumoase, am avut și 4-5 concerte. Pentru 2022 am planuri multe. Vreau să îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajută Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a spus Alexandra Stan într-o emisiune TV, relatează Spynews.ro.

Motivul pentru care Alexandra Stan a divorțat

Căsnicia vedetei cu Emanuel Necatu a durat doar 5 luni. Despărțirea a avut loc în mare secret, iar Alexandra Stan a mărturisit că motivul care a dus la divorț a fost faptul că se certau din orice. Ea a știut de la bun început că această relație nu va funcționa, dar nu și-a ascultat intuiția și a făcut pasul cel mare fără să stea prea mult pe gânduri.

„Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok. Ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a spus Alexandra Stan într-o emisiune TV.

