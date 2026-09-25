Elena Cârstea, în vârstă de 63 de ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă, iar după AVC-ul suferit în 2023, lucrurile s-au complicat, iar recuperarea a fost una grea. După ce în primăvara acestui an a venit în România pentru câteva zile, artista a luat o decizie radicală. Întoarsă în America, ea a hotărât să aibă mai multă grijă de sănătatea ei, astfel că își va închide crescătoria de pisici

Elena Cârstea a făcut un apel emoționant și caută acum familii care să le ofere un cămin pisicilor sale.

Elena și-a întemeiat în America, în urmă cu mulți ani, o familie alături de soțul său american și cele două fiice adoptate. În ultimii ani, artista s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, printre care un anevrism cerebral operat în 2009 și un AVC suferit în 2023, recuperarea fiind una de durată.

În America, Elena Cârstea și-a găsit o nouă ocupație în jurul uneia dintre marile sale pasiuni: pisicile. Artista a vorbit despre crescătoria de feline, iar în 2026 a dezvăluit că are 12 pisici de care este extrem de atașată și pentru care se asigură că există cine să aibă grijă de ele atunci când lipsește.

„Bună tuturor, am mai multe pisici pentru adopție, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 1 an și 5 ani, toate înregistrate CFA, vaccinate, majoritatea sterilizate/castrate. Îmi închid crescătoria de pisici din cauza stării mele de sănătate. Am nevoie doar de familii serioase și familiarizate cu rasa Persană. Trimiteți-mi un mesaj în privat. Vă mulțumesc”, a fost anunțul Elenei Cârstea.

Contactată de reporterii Spynews.ro, Elena Cârstea a vorbit despre situația animalelor pe care le are și despre decizia de a păstra doar trei dintre ele. Artista a mărturisit că restul vor fi date spre adopție, explicând că, nu mai are voie să facă efort fizic.