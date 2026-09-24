Retailerul german Kaufland lansează un nou concept de drogherie, denumit Beauty Zone, în cadrul hipermarketului din strada Barbu Văcărescu din București. Spațiul comercial extins va include o gamă variată de produse dedicate îngrijirii personale, aducând la raft mărci populare pe rețelele de socializare și branduri internaționale aflate în tendințe, relatează Economica.net.

Noul proiect vizează transformarea experienței de cumpărături pe segmentul de îngrijire personală și cosmetice prin crearea unei zone distincte în interiorul magazinului.

Ce aduce noul spațiu Beauty Zone: 620 de articole noi și branduri virale

Noua drogherie Beauty Zone din cadrul magazinului Kaufland Barbu Văcărescu a fost proiectată într-un stil modern, conceput pentru a oferi clienților un spațiu aerisit și orientat către îngrijirea personală.

Cu această ocazie, retailerul introduce la raft un portofoliu de 620 de articole noi.

Printre noile opțiuni disponibile se numără branduri virale de K-Beauty, respectiv produse de îngrijire a pielii și machiaj dezvoltate în Coreea de Sud, apreciate la nivel global pentru formulele lor inovatoare.

Pe lângă cosmeticele sud-coreene, oferta cuprinde o selecție variată de parfumuri arăbești, produse de machiaj și soluții avansate pentru rutina zilnică de îngrijire a tenului.

Continuarea unui proiect-pilot început la București în 2019

Alegerea hipermarketului din strada Barbu Văcărescu pentru lansarea conceptului Beauty Zone nu este întâmplătoare. Locația a găzduit primul shop dedicat produselor cosmetice din rețeaua internațională Kaufland, inaugurat în anul 2019.

La acel moment, spațiul comercial purta denumirea K-Beauty și funcționa în galeria comercială a magazinului, în imediata apropiere a zonei de restaurante (food court), pe o suprafață de vânzare de peste 13 metri pătrați.

Proiectul-pilot din București a servit drept bază pentru dezvoltarea noilor concepte de drogherie ale grupului.

Prezența Kaufland pe piața din România și din Europa

Kaufland se numără printre cei mai mari retaileri din Europa, operând o rețea de peste 1.600 de magazine în opt țări și având o echipă de peste 157.000 de angajați la nivel internațional.