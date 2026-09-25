Sorin Grindeanu a ironizat programul de guvernare pregătit de premierul desemnat Siegfried Mureșan și a spus că documentul primit de PSD este atât de general încât nici nu îl consideră un adevărat program de guvernare. Liderul social-democrat l-a trimis pe Mureșan inclusiv la „varianta premium” de ChatGPT și l-a numit din nou „Bolojan second hand”, potrivit News.ro.

Grindeanu: „Ăla nu e program de guvernare”

Liderul PSD a spus joi, 24 septembrie, la Craiova, unde Grindeanu a participat la o întâlnire cu liderii PSD din Oltenia, că documentul transmis de Siegfried Mureșan a ajuns la el aproape simultan cu informațiile apărute în presă și a susținut că liniile directoare nu conțin suficiente măsuri concrete.

„Ăla nu e program de guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

De aici, liderul PSD a trecut la ironii. Referindu-se la veniturile lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European, Grindeanu a spus că acesta „și-ar permite o variantă premium la ChatGPT”.

„Aş glumi un pic, i-aş spune că la ce salariu de europarlamentar are, cred că şi-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo e mai second-hand. De fapt, dânsul e un Bolojan second-hand", a mai spus Sorin Grindeanu.

În opinia lui Grindeanu, liniile prezentate până acum sunt prea generale pentru a putea fi considerate un program de guvernare propriu-zis.

„Nu am ce să reţin. Sunt lucruri generale, să fie bine, să nu fie rău. Cam aşa e acel program, aşa sunt acele linii directoare”, a spus liderul PSD despre document.

PSD spune că nu va vota Guvernul Mureșan

Dincolo de ironii, Sorin Grindeanu a transmis din nou că, în actualele condiții, PSD nu intenționează să voteze învestirea unui Guvern condus de Siegfried Mureșan. El a explicat că, imediat ce premierul desemnat va depune oficial în Parlament programul și lista miniștrilor, conducerea Legislativului va putea declanșa procedurile pentru audieri și vot. Dacă documentele vor fi depuse rapid, votul ar putea avea loc chiar luni sau marți, a spus Grindeanu. Președintele PSD a susținut însă că Mureșan nu a făcut, până acum, demersurile necesare pentru a obține sprijinul social-democraților și i-a cerut din nou să nu prelungească actuala situație politică dacă nu poate construi o majoritate.

Siegfried Mureșan a prezentat miercuri, 23 septembrie, 28 de direcții ale viitorului program de guvernare. Printre ele se numără reforma administrației, reducerea inflației, investițiile, măsuri privind taxarea muncii și continuarea unor reforme începute în timpul Guvernului Ilie Bolojan. Forma finală a programului de guvernare urmează să fie prezentată azi, 25 septembrie.

Siegfried Mureșan îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „E simpatică această acuză”

Ironia lui Sorin Grindeanu vine după apariția unor acuzații potrivit cărora documentul prezentat de Siegfried Mureșan ar fi fost redactat cu ajutorul inteligenței artificiale. Premierul desemnat a respins însă public această variantă și a declarat miercuri seară, la B1 TV, că nu folosește ChatGPT pe calculator și că a accesat aplicația de pe telefon doar de câteva ori.

„Nu folosesc ChatGPT pe calculator. Nu am alte programe de inteligenţă artificială. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT de 3-4 ori în viaţa mea, dar e clar că nu poţi face un program de guvernare pe telefon”, a spus Siegfried Mureșan.