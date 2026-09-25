Bentley Motors a intrat oficial pe piața vehiculelor electrice, lansând modelul Torcal, primul său automobil complet electric din istoria de 107 ani, informează CNBC.

Proiectat și dezvoltat în fabrica din Crewe din Anglia, Torcal reprezintă o provocare pentru producătorul britanic de lux, testând interesul clienților cu venituri mari pentru mașinile electrice.

Noul Torcal completează gama Bentley, alături de modelele cunoscute Continental GT, Flying Spur și Bentayga.

Bentley a lansat primul său model complet electric, Torcal. Foto: Bentley Motors

Vehiculul promite o autonomie de până la 600 de kilometri și o accelerație de la 0 la 60 de mile pe oră în mai puțin de trei secunde.

Prețul de pornire este de 173.000 de lire sterline (aproximativ 229.500 de dolari), ceea ce îl face considerabil mai accesibil decât Ferrari Luce, lansat în urmă cu trei luni la un preț de 550.000 de euro (aproximativ 626.000 de dolari).

Bentley a lansat primul său model complet electric, Torcal. Foto: Bentley Motors

„Torcal se situează în zona de intrare a gamei de prețuri a mărcii” și reacțiile inițiale de pe piețele globale au fost „foarte pozitive”, a declarat Frank-Steffen Walliser, CEO-ul Bentley.

Walliser a subliniat că dezvoltarea modelului a durat aproximativ patru ani, negând orice legătură cu lansarea recentă a modelului electric al Ferrari.

Bentley a lansat primul său model complet electric, Torcal. Foto: Bentley Motors

Într-un moment în care alți producători de mașini de lux, precum Porsche și Lamborghini, își reduc planurile de electrificare din cauza cererii scăzute, Bentley pariază pe interesul crescând pentru modelele electrice.