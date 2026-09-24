Un bărbat în vârstă de 66 de ani a profitat de neatenția unui pasager pentru a-i fura bunurile personale, într-unul dintre restaurantele din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Suspectul a fost identificat și reținut rapid de polițiști, după ce a încercat să părăsească în grabă teritoriul României pentru a-și pierde urma, relatează Poliția Română.

Jaf într-un restaurant de pe Aeroportul Otopeni

Victima, un bărbat aflat în tranzit sau în așteptarea unui zbor, a rămas fără borseta personală în care se aflau 3.000 de euro, un telefon mobil de ultimă generație și toate actele de identitate.

În momentul în care a realizat că bunurile i-au dispărut, bărbatul a alertat de urgență autoritățile.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au demarat imediat verificările, analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere și refăcând traseul suspectului.

Capturat la Punctul de Trecere a Frontierei Galați

După ce a pus mâna pe borsetă, bărbatul de 66 de ani nu a urcat la bordul niciunei curse aeriene, ci a părăsit de urgență zona aeroportului, urcându-se la volanul unui autoturism.

Planul său era să iasă din țară prin est și să se refugieze în Republica Moldova.

Alertate prin sistemul integrat de urmărire, echipajele Poliției de Frontieră au fost puse în temă cu privire la identitatea și mașina suspectului.

Punctul terminus a fost Punctul de Trecere a Frontierei Galați, unde bărbatul a fost oprit din drum chiar înainte de a trece granița.

Suspectul a fost preluat de polițiști și escortat la sediul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” pentru desfășurarea procedurilor de urmărire penală.

Pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă sub acuzația de furt calificat.