Ce „cadou” i-a făcut Xi Jinping lui Donald Trump după cina de stat organizată de președintele SUA la Casa Albă, unde au celebrat „prietenia istorică”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat joi, în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump și oficiali ai Casei Albe, lansarea unei noi inițiative diplomatice. Acesta a pregătit un „cadou” special pentru Donald Trump. Doi panda gigant, Ping Ping și Fu Shuang, vor fi trimiși la Grădina Zoologică din Atlanta, fiind descriși de liderul chinez drept „emisari ai prieteniei”, relatează CNN și CBS News.

Urșii panda Ping Ping și Fu Shuang vor fi trimiși la Grădina Zoologică din Atlanta

Anunțul președintelui Xi Jinping vine după ce Grădina Zoologică din Atlanta a semnat un nou acord de cercetare cu Asociația Chineză pentru Conservarea Faunei Sălbatice. În baza acestui acord, urșii panda Ping Ping (mascul) și Fu Shuang (femelă), proveniți de la Baza de Cercetare pentru Creșterea Urșilor Panda Gigant din Chengdu, urmează să fie relocați în Statele Unite.

Xi Jinping a precizat că cei doi panda „vor veni în noua lor casă la Grădina Zoologică din Atlanta și se vor întâlni cu poporul american” în „câteva zile”, considerând acest transfer „o veste bună” și un exemplu de „prietenie între chinezi și americani”.

Data la care vor ajunge cei doi urși panda rămâne necunoscută

Președintele Grădinii Zoologice din Atlanta, Raymond B. King, a salutat anunțul, afirmând într-un comunicat că abia așteaptă să-i întâlnească pe cei doi urși panda uriași.

„Abia așteptăm să-i întâlnim pe Ping Ping și Fu Shuang și să-i primim pe membrii noștri, oaspeți, orașul și comunitatea înapoi la minunile și bucuria urșilor panda gigant”.

Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat că această nouă rundă de cooperare va contribui la îmbunătățirea sănătății și bunăstării urșilor panda gigant, va avansa protecția biodiversității la nivel global și va consolida prietenia dintre popoarele chinez și american.

Oficialii grădinii zoologice din Atlanta au precizat că nu pot comunica momentan data exactă a sosirii celor doi panda, dar că pregătesc modernizări ale facilităților, cu sprijin tehnic din partea experților chinezi, pentru a asigura un mediu adecvat pentru animale.

Urșii panda au devenit un simbol al „relațiilor de prietenie” dintre China și SUA

Urșii panda gigant au devenit un simbol al relațiilor de prietenie între Statele Unite și China încă din 1972, când Beijingul a oferit o pereche de panda Grădinii Zoologice Naționale din Washington, D.C. China utilizează de mult timp programul de împrumut al urșilor panda ca instrument de diplomație soft la nivel global.

Un acord anterior între Grădina Zoologică din Atlanta și China, încheiat în 2024, a permis ca panda Lun Lun și Yang Yang să dea naștere la șapte pui. În octombrie 2024, Lun Lun, Yang Yang și cei doi cei mai tineri pui ai lor au fost relocați în China, unde trăiesc și ceilalți urmași ai lor.