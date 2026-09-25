Marele blat gestionat de Nicușor Dan. Guvern după 15 octombrie, premier susținut de PSD

Liderilor PSD care cântă prohodul Guvernului Mureșan li se alătură și Nicușor Dan, iar din culise și puciștii liberali, care public anunță revenirea la sentimente mai bune, dar în culise pregătesc, alături de social-democrați, un nou premier, girat de PSD și cu șanse mai mari de a trece de votul Parlamentului. Data probabilă: după raportul Standard & Poor’s.

Flexibilitatea este noul cuvânt-cheie avansat de președintele Nicușor Dan de la New York, de unde acesta a vorbit deja, deși nu a fost finalizată procedura la Guvernul Mureșan, pentru noul premier.

„Pentru moment suntem în situația unui premier desemnat. Eu sper să existe flexibilitate din toate părțile pentru a forma un guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu pentru Cotidianul, întrebat dacă ar accepta un guvern PSD, care este sprijinit și de AUR.

Calculele președintelui și ale aliaților săi de durată (relație oficializată de cel puțin patru luni) vizează mai multe scenarii și obiective. În primul rând, flexibilitatea din partea PNL este văzută ca o mișcare a liberalilor pentru susținerea unui alt premier, diferit de Mureșan, după ce echipa eurodeputatului nu va trece de testul din Parlament. Practic, PNL ar ajunge să-și recunoască eșecul politic și va încerca să facă concesii, susțin surse politice.

Pentru ca tabloul să fie complet, peste noapte și puciștii din PNL au revenit la sentimente mai bune, iar acum sunt gata să dea un vot pentru Guvernul Mureșan. Însă votul e dat exact plecând de la ideea că Guvernul Mureșan poate obține, în cele mai bune scenarii, aproximativ 200 de voturi, dacă PSD nu vine alături de noul cabinet prin sprijin punctual. Șansele unei victorii în Parlament ale echipei Mureșan sunt minime, iar președintele, după cum a precizat în interviu, este gata de o nouă desemnare.

Culoarul este pregătit pentru o desemnare a lui Sorin Grindeanu, dar nu este exclusă nici varianta unui tehnocrat, care să aibă însă miniștri politici, majoritatea din PSD. Conform surselor Libertatea, PSD nu concepe ca, în varianta unui premier tehnocrat, să nu aibă un vicepremier sau secretarul general al Guvernului, dacă nu chiar ambele funcții.

Tragere de timp

În prezent, șansele de instalare a unui nou guvern înainte de 15 octombrie sunt foarte mici. În primul rând, există semne de întrebare privind momentul în care va fi finalizată procedura în cazul lui Mureșan. Premierul desemnat și președintele PSD au vorbit despre varianta cu audieri luni (28 septembrie) și vot în plen marți (29 septembrie). Însă surse politice vorbesc despre o prelungire a calendarului, până după apariția raportului de evaluare a țării realizat de agenția Standard & Poor’s.

Teoretic, termenul constituțional este doar pentru perioada în care un premier desemnat trebuie să vină cu programul de guvernare și lista de miniștri. Iar acest termen este de zece zile. Pentru stabilirea votului din plen nu există un termen obligatoriu. Există și un caz cunoscut de tergiversare a votului unui guvern. Mai precis, este Guvernul Negoiță. Desemnat pe 6 noiembrie 2009 ca prim-ministru de Traian Băsescu, Liviu Negoiță a trimis echipa pe 9 noiembrie. Însă Parlamentul a tergiversat audierile și votul din plen timp de mai bine de o lună, prin neprezentarea liderilor din Legislativ la Birourile Permanente Reunite.

„Respingerea Guvernului Negoiță reprezintă cel de-al doilea refuz al Parlamentului, de a acorda un vot de încredere pentru formarea Executivului și, potrivit Constituției, s-ar putea ridica problema dizolvării Senatului și Camerei Deputaților. Se vorbește astfel, în tabăra democrat-liberalilor, de o încercare a PSD și PNL de a amâna discuțiile asupra unui guvern, până după alegerile prezidențiale”, nota pe 18 noiembrie 2009 (la 9 zile de la trimiterea listei de miniștri) Radio România Actualități.

Pe 16 decembrie, Liviu Negoiță și-a depus mandatul înainte ca echipa sa să treacă prin testul votului.

Forțarea lui Mureșan, la mâna PSD

Inclusiv în varianta în care Mureșan va forța un vot înainte de 2 octombrie, scenariu posibil doar cu aprobarea PSD, care controlează BPR-ul, un alt premier este greu de instalat până la jumătatea lunii octombrie. Iar acest lucru se întâmplă deoarece sunt necesare noi consultări, o perioadă de câteva zile pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, dar și pentru audieri și votul din plen. De altfel, unul dintre liderii PNL din Senat, Glad Varga (președintele Comisiei de mediu), indica drept dată de prelungire a crizei politice „sfârșitul lui octombrie sau chiar mai departe”, într-un mesaj public.