Din declarațiile ei, separarea dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu e definitivă. „Suntem într-o perioadă de re-evaluare.

E posibil orice, chiar și să ne împăcăm. Nu mai e nimic altceva de zi”, a declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au împreună o fetiță, pe Ema, care a venit pe lume prematur. Cei doi au împreună și o afacere cu haine. „Avem și haine unisex, dar eu mă axez pe partea de rochii, colecția e una spectaculoasă. Majoritatea sunt făcute de noi. Cos câteva zile pe săptămână. Colaborăm cu niște ateliere. Noi lucrăm tiparele, ei le execută. Avem două magazine în Floreasca, de unde cumpără foarte mulți străini. Lucrez la rochii elegante, de ocazie, dar nu pe genul clasic, ci să iasă în evidență.

E vorba despre un stil vestimentar care să te scoată în evidență, să se vadă personalitatea. Nu mi place să mă bag în mulțime și să trec neobservată. Un pantalon poate fi 300-400 lei, un hanorac și 450-500. Dar intră 3 metri de materiale. Te și ascunzi în ele, dar și ieși în evidență. Materialele sunt de calitate. Îmi place foarte mult ce fac. Dintotdeauna am cochetat cu asta, am avut această pasiune. Am avut și prezentări de modă și mi-a plăcut tare mult”, a spus Cristina Cioran, despre cele două magazine deschise împreună cu tatăl fiicei sale.

