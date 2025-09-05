Pe 6 septembrie, Antena 1 dă startul unui nou proiect marca Mona Segall, „The Ticket”, cu Delia, Anca Dinicu, Mihai Bendeac, Maurice Munteanu și Micutzu în rol de jurați. Așa cum era de așteptat, prin virtutea conexiunii dintre aceștia, filmările s-au lăsat cu multe râsete și discuții intense între ei.

„Nu m-am lăsat cu greu convinsă, că îmi este drag de ei, îi cunosc de atâta timp. Și pe Mona Segall o știu, cu Mihai am lucrat, dar sunt foarte curioasă de ceilalți cu care nu am fost colegă de jurizare”, ne-a declarat Delia înainte de începerea filmărilor pentru „The Ticket”.

Chiar dacă a mai lucrat și la alte proiecte împreună, ba chiar au avut și o colaborare muzicală, pe Delia și Bendeac îi leagă o prietenie strânsă. De aceea își permit tot soiul de șicane și ironii. De cele mai multe ori, șicanele au însă și un sâmbure de adevăr, iar Delia îl dă de gol pe actor ori de câte ori poate. Așa s-a întâmplat și recent, când a povestit că nu și-a dorit în mod expres să facă echipă, din nou, cu Mihai Bendeac. „A zis că, din păcate, stă lângă mine? Păi eu când am auzit că este în proiectul ăsta, am vrut să mă retrag. Adică nici să nu aud. Iar să-l am pe cap? Iar să-l suport? Nu mai pot. Până când să-l tolerez?”, a povestit amuzată artista.

Delia și-a propus să se distreze pe cinste la „The Ticket”

Nu doar că îl necăjește pe Bendeac ori de câte ori prinde ocazia, însă îl și dă de gol de multe ori. Cum spuneam mai sus, actorul s-a lăudat că a slăbit kilograme bune pentru a-l putea juca pe Roby Roberto în filmul „Băieți de oraș”, celebrul personaj creat pentru serialul cu același nume, difuzat acum 7 ani la Antena 1. Se pare însă că slăbitul nu se datorează unui regim alimentar strict. „În primul rând că nu are nicio mâncare la el. Ce să-i mănânc? Nu are nimic. El e pe dietă? Da, da. Mănâncă de rupe. Mănâncă cartofi prăjiți cu ouă ochi și cu brânză rasă. Mincinosul. Să ne lase. Asta mănâncă toată viața lui”, a povestit amuzată Delia pentru Libertatea.

Se pare că dorințele tuturor înainte de începerea filmărilor, și anume să fie un proiect în care se râde mult și unde distracția atinge cote maxime, au fost împlinite. Cel puțin asta se anunță din 6 septembrie. „Eu sper să râdem și să nu fim serioși ca la catedră. Atât. Să nu devenim doamne și domni. Doamne ferește, că murim. Deci dacă devin doamnă, m-am dus”, a mai completat artista.

