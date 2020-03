De Denisa Macovei,

După ce Oana Matache a postat un filmuleț în care spunea că a lăsat-o pe sora sa singură acasă cu cei doi copii și că nu vrea să-și imagineze ce va găsi la întoarcere, Delia ne-a dezvăluit deznodământul situației.

„Creează conținut pe Instagram și vă păcălește foarte tare. Are încredere să lase copiii cu mine. Cu mine totul e sigur. Fac divertisment pentru ei, îi distrez. Mă pricep foarte bine să fiu animator de copii”, ne-a spus amuzată Delia. Artista nu este doar mătușă, ci și nașă pentru Jessie și fratele mai mic, Bubu. „Bubu nu e așa cuminte. Sare în păr, la față, e în perioada de explorare. Nu știu de ce Oana îl aseamănă cu mine. De fapt, eu mă regăsesc în amândoi. La un moment dat mi se părea că semăn cu Jessie, când mă uitam la fotografiile cu mine când eram mică. Semănăm și la temperament. Acum trebuie să-l studiez foate bine și pe Bubu. Deocamdată sunt atentă cu el la fiecare mișcare pe care o face, să nu fie în pericol”, a mai completat artista.

Deși este topită după nepoții ei și le-ar aduce și luna de pe cer, Delia și-a dat seama că niciunul dintre ei nu este la vârsta la care să înțeleagă cadourile, așa că preferă să se joace cu ei, nu să le aducă jocuri costisitoare. „Cred că de Crăciun am exagerat cu cadourile și nu au înțeles nimic, pentru că nu sunt la vârsta la care să se bucure de daruri, de bucuria de a le desface. E prea multă informație pentru ei. Dacă le dai un capac de sticlă se joacă cu același interes. Mi-am dat seama că dacă le cumpăr multe cadouri, maică-sa o să le desfacă pe rând și nu se pot bucura de toate”, a mai povestit Delia.

VIDEO: Robert Hanciarec/ FOTO: Dumitru Angelescu

