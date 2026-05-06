Pentru Delia Salchievici nu este prima eliminare, ea având la începutul lunii februarie un duel cu Babasha, în urma căruia artistul a rămas în continuare în competiție, în timp ce tânăra a ieșit din show.

Însă, peste trei săptămâni, ea s-a întors în urma unui duel în trei, pe care l-a avut cu Bettyshor și Aurora Ghinoiu. De această dată, ea a fost eliminată definitiv de Alina Oprea (Lena).

Delia Salchievici, eliminată pentru a doua oară de la „Desafio: Aventura”

Delia Salchievici a ajuns la duel în ediția „Desafio: Aventura” din 5 mai 2026 după ce a fost votată de grup, în timp ce Alina Oprea (Lena) a fost trimisă către eliminare de Dumbo (Marius Alexandru), concurent ce deținea brățara de aur.

Cu o mână deja accidentată, Delia Salchievici s-a văzut nevoită să abandoneze duelul cu Alina Oprea (Lena), după ce s-a lovit din nou chiar acolo unde avea deja dureri.

„Durerea pe o scară de la 1 la 10… aș spune 50 în momentul ăsta! Mă doare foarte rău. Deci după ce am căzut, am văzut în ceață tot traseul”, a spus Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”.

Delia Salchievici, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 38

Apoi doctorul Teo de la PRO TV, cel care se află în Thailanda alături de concurenți, a dat verdictul dur: „Recomandarea mea este fix asta. N-o mai putem lăsa să continue. Am văzut cum a căzut. Am văzut ce s-a întâmplat… Nu e nimic grav, dar nu vrem să se întâmple ceva mai grav! A încercat să tragă cât a putut de mult! Într-adevăr, a fost OK! Dar decizia e să o oprim din a continua”.

„Da, mă opresc aici. Aia e, am încercat”, a spus concurenta. Astfel, Delia a participat în show-ul de la PRO TV timp de 15 săptămâni: 5 săptămâni înainte de prima eliminare în fața lui Babasha și încă 10 săptămâni după ce a revenit la „Desafio: Aventura”.

Câți bani a primit de la PRO TV concurenta

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, concurenta a primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda. Astfel, Delia Salchievici s-a întors de la „Desafio: Aventura” mai bogată cu 30.000 de euro! La care se adaugă și suma primită din partea PRO TV în momentul în care a semnat contractul și care a rămas confidențială.

„Aș fi vrut să mai continui, dar trebuie să gândesc ca un adult, pentru că totuși am zis că această competiție m-a maturizat. Și să aleg să mă opresc aici pentru binele meu! Scopul meu a fost să-mi depășesc limitele și aparent le-am depășit și pe alea pe care nu știam că le am. Sunt fericită cu ce am reușit să fac aici.

Sunt extraordinar de recunoscătoare că am fost unicul concurent de aici care a avut două vieți și mă bucur că am profitat de a doua viață și am putut să ajung până aici. Sper că am făcut totuși echipa Norocoșilor mândră. Și mă bucur că am putut să fiu aici și norocoasă, și visătoare, și luptătoare”, a spus Delia Salchievici după ce a fost eliminată de la „Desafio: Aventura”.

