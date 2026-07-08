Declarațiile lui Trump au reînnoit temerile privind perturbările aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 3,82 de dolari, sau 5,15%, ajungând la 77,98 de dolari pe baril la ora 8.32 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu 3,70 de dolari, sau 5,25%, până la 74,14 dolari pe baril. Valorile de referință sunt la cele mai ridicate niveluri din 23 iunie.

Ambele au crescut cu aproximativ 3% marți, după ce SUA au revocat licența generală care autoriza vânzarea de țiței iranian, potrivit Reuters.

Vorbind înaintea summitului NATO de la Ankara, Trump a declarat că pactul interimar pentru a pune capăt războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului în februarie s-a „încheiat”, adăugând că nu dorește să interacționeze cu Teheranul.

„Ultimele evoluții au pus efectiv sub semnul întrebării viitorul procesului de negocieri de 60 de zile”, a declarat Bjarne Schieldrop, analist șef pe mărfuri la SEB.

„În opinia mea, un preț mai apropiat de 80 de dolari pe baril este mai consistent cu fundamentele actuale ale pieței decât 70 de dolari”, a adăugat el.

Atacurile aeriene americane au fost efectuate ca răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, a declarat marți Comandamentul Central al SUA. Gărzile Revoluționare iraniene au declarat apoi că au vizat situri militare americane din Bahrain și Kuweit miercuri dimineața.

„Patru petroliere și gaziere au decis fie să nu tranziteze strâmtoarea, fie au fost forțate să se întoarcă după ce Iranul a declarat că singura rută de transport maritim sigură prin Strâmtoarea Ormuz este cea desemnată de Teheran”, a declarat analistul PVM, Tamas Varga.

După ce SUA și Iranul au semnat acordul de armistițiu luna trecută, prețurile petrolului au revenit la nivelurile de dinainte de război, iar traderii au acumulat poziții scurte mari pe contracte futures pentru petrol, pariind că prețurile vor scădea în continuare.

Așteptările unui val de aprovizionare din Orientul Mijlociu care va ajunge pe piață au dus la scăderile de prețuri.

Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor, dar Qatarul a dat vina pe Iran pentru acestea, inclusiv unul asupra unui petrolier qatarez de gaz natural lichefiat, care a raportat că a fost lovit de o dronă, provocând un incendiu în sala motoarelor.

Atacurile au reînnoit îngrijorările cu privire la traficul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, care transportă mărfuri echivalente cu aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu energie înainte de începerea războiului la sfârșitul lunii februarie.



