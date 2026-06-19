Prezentatoarea TV a precizat, într-o scurtă declarație acordată lui Victor Ciutacu, că nu figurează în niciun dosar aflat în lucru și că nu a formulat niciun denunț în acest sens, fără a intra în alte detalii. „Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai la România TV.

Întrebată de Libertatea dacă are sau nu calitatea de suspect în dosar, Denise Rifai a refuzat să dea un răspuns clar, adăgând ulterior prin departamentul de PR al Antenei 1: „Am luat la cunoștință relatările apărute în spațiul media referitoare la realizatoarea noastră. Ca orice cetăţean român aflat ȋn această fază juridică, aceasta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Din respect pentru procedurile în curs, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect în acest moment”.

Ieșirea vedetei tv vine după ce Mediafax a scris pe surse că este suspectă în dosarul complex al DNA privind jocurile de noroc și că a fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a II-a DNA și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.

Denise Rifai a confirmat că are o relație apropiată cu Odeta Nestor

Potrivit informațiilor apărute în presă, Denise Rifai și Odeta Nestor, fostă președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ar fi vizate în aceeași cauză. Denise Rifai a confirmat că are o relație apropiată cu Odeta Nestor. „Odeta e prietena mea”, a declarat ea pentru Gândul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ciprian Ciucu afirmă că nu o cunoaște pe Denise Rifai

Ajuns joi seara la Secția 25 de Poliție pentru a semna controlul judiciar, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat de jurnaliști de presupusa implicare a vedetei TV în dosarul de mită. Edilul a precizat că nu o cunoaște pe Denise Rifai. „Nu o cunosc, nu știu cine e”, a afirmat acesta.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu își susține nevinovăția.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.