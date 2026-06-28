Bebeluș de 18 zile a fost scos viu de sub ruine, în Venzuela

Un nou-născut în vârstă de doar 18 zile a fost salvat de sub ruinele unei clădiri prăbușite, la 32 de ore după cele două cutremure puternice care au devastat un oraș de coastă din Venezuela.

Imagini distribuite pe rețelele sociale vineri surprind momentul dramatic în care salvatorii lucrează la lumina reflectoarelor printre mormane de moloz, în orașul La Guaira, situat la nord de capitala Caracas, cea mai afectată zonă de seisme.

În înregistrările video, salvatorii pot fi văzuți în timp ce scot cu grijă copilul, învelit într-o pătură, și îl transmit din braț în braț printre salvatori și voluntari, în aplauzele celor aflați la fața locului. Ulterior, bebelușul este curățat delicat cu șervețele, în timp ce echipele medicale îi evaluează starea de sănătate.

Potrivit Andreinei Quintero, utilizatoarea care a publicat imaginile pe rețelele sociale, copilul a rămas blocat sub dărâmături timp de 32 de ore, însă nu a suferit răni, relatează AFP. Mama copilului a fost, de asemenea, salvată, la aproximativ o oră după ce nou-născutul a fost scos dintre ruine.

Medicii cred că mama și-a protejat copilul cu propriul corp

Într-un alt videoclip publicat ulterior, Quintero o arată pe mamă într-un pat de spital, în timp ce un cadru medical îi explică faptul că bebelușul nu pare să aibă leziuni.

Medicul sugerează că femeia și-ar fi salvat copilul acoperindu-l cu propriul corp sau cu un alt obiect, protejându-l astfel de impactul prăbușirii.

Peste 1.400 de morți și zeci de mii de dispăruți după cutremure

Echipele de salvare au continuat sâmbătă căutările printre ruinele provocate de puternicele cutremure care au lovit Venezuela, în timp ce numărul victimelor a ajuns la 1.430, iar speranțele de a găsi supraviețuitori se diminuează rapid, la peste 72 de ore de la producerea seismelor.

Milioane de persoane sunt estimate că nu au acces la servicii sanitare și alte necesități de bază, în timp ce primele avioane americane cu ajutoare au aterizat la Caracas.

Zeci de mii de oameni sunt în continuare dați dispăruți, după ce numeroase clădiri s-au prăbușit în orașele unei țări deja afectate de criza economică și de instabilitatea politică.

Disperați să găsească supraviețuitori sub dărâmături

În condițiile în care furia populației față de reacția autorităților locale crește, liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, susținut de Statele Unite, a mulțumit comunității internaționale pentru ajutorul oferit. În zonele afectate, localnicii continuă să îndepărteze cu mâinile dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma celor două cutremure produse miercuri.

Experții afirmă că primele 72 de ore după o catastrofă naturală reprezintă intervalul critic pentru găsirea supraviețuitorilor. După această perioadă, operațiunile se transformă, de cele mai multe ori, în misiuni de recuperare a victimelor. „Este totul foarte haotic, foarte cald și dezorganizat”, a declarat pompierul australian Craig Demeillon, în vârstă de 43 de ani, venit din Miami pentru a ajuta în orașul La Guaira.

„Sperăm să mai găsim oameni în viață”, a adăugat acesta. Un pompier din El Salvador a descris situația astfel: „În acest moment, probabil că vom găsi mai degrabă trupuri neînsuflețite. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom mai găsi și persoane în viață“.

Peste 50.000 de persoane sunt dispărute

Șeful ajutorului umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat vineri pentru AFP că numărul victimelor ar putea continua să crească și a precizat că peste 50.000 de persoane sunt în continuare dispărute.

Statele Unite au anunțat că una dintre pistele Aeroportului Internațional Simon Bolivar funcționează parțial pentru a permite aterizarea avioanelor militare americane C-17, iar o navă militară a ajuns deja în largul coastelor Venezuelei.

Organizația Internațională pentru Migrație estimează că până la 6,76 milioane de persoane ar putea fi afectate de dezastru și ar avea nevoie urgentă de adăpost, apă potabilă, servicii sanitare, asistență medicală și alte produse esențiale.

Revoltă în rândul venezuelenilor: „I-am scos singuri de sub dărâmături. Ajutorul nu a venit niciodată”

Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a anunțat că bilanțul oficial este de 1.430 de morți și 3.238 de răniți. În același timp, ONU estimează pagube materiale de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, echivalentul a circa 6% din produsul intern brut al Venezuelei.

Mulți venezueleni s-au declarat revoltați de modul în care autoritățile au gestionat situația.

Yessica Mendoza, în vârstă de 43 de ani, a povestit că a fost nevoită să își transporte singură fiica la morgă, după ce Yesimar Rodriguez, de 25 de ani, și soțul acesteia, Jhomel Anaya, de 26 de ani, au murit sub ruinele casei lor. „Noi i-am scos singuri de sub dărâmături. Ajutorul nu a venit niciodată”, a declarat femeia pentru AFP.

Guvernul a restricționat accesul în statul La Guaira, a mobilizat armata și a impus obligativitatea obținerii unui permis special pentru voluntarii care doresc să participe la operațiunile de salvare. „Ai nevoie de permis ca să salvezi vieți. Imaginați-vă așa ceva”, a spus Carlos Itriago, în vârstă de 27 de ani.

„Stau la coadă încă de la răsărit ca să pot merge să salvez oameni. Uitați-vă cât este ceasul… câte vieți am pierdut deja între timp?”, a declarat un alt voluntar, Ezequiel Rivero, în vârstă de 53 de ani.

Venezuela, afectată de ani întregi de crize

Delcy Rodriguez a anunțat că a discutat cu președintele american Donald Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio, care și-au reafirmat sprijinul pentru operațiunile de intervenție.

Statele Unite au trimis o echipă de intervenție formată din peste 250 de specialiști, inclusiv trei unități de căutare și salvare însoțite de câini antrenați pentru găsirea persoanelor prinse sub dărâmături.

Potrivit autorităților, 21 de țări au trimis echipe de salvare în Venezuela.

Cele mai grave cutremure produse în Venezuela în ultimul secol au lovit o țară deja afectată de peste un deceniu de colaps economic, care a slăbit sistemul sanitar și serviciile publice și a determinat milioane de oameni să părăsească țara. Printre victime se numără și 28 de cetățeni portughezi, cinci spanioli, doi brazilieni, șapte cetățeni chinezi, un chilian, un cetățean italo-venezuelean și un cetățean uruguayan.

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