Pentru ea, pauza de la filmări a fost „absolut binevenită”, chiar dacă nu a însemnat doar odihnă: „Mi-a prins bine să schimb peisajul și să mă rup un pic de povestea noastră cu lavanda. Vara asta am bifat multe: am mers la plajă, am stat sub palmieri intensiv, am avut câteva joburi de modelling, am mâncat tzatziki de parcă se dădeau premii pentru asta și am mers cu autobuzul mai mult decât am făcut-o vreodată în toată viața mea.”

Maria Tapusa (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Maria Țăpușă a fost în Grecia

O mare parte din vacanță a petrecut-o în Grecia, alături de cele mai bune prietene, o experiență care i-a adus nu doar distracție, ci și reflecție: „A fost pentru prima oară când am stat atât de mult timp plecată din țară și nu pot să zic că a fost rău. Mi-am dat voie să mă relaxez, dar mai ales m-am scos din zona mea de confort în anumite situații și mi-am dat seama cât de capabilă și adaptabilă pot fi de fapt.”

Un moment memorabil a venit chiar în primele zile, la Atena: „Am fost cu una din prietenele mele la o tavernă pe plajă, am mâncat super bine și am prins primul apus din vacanță. Îmi aduc aminte că simțeam că mi-aș putea trăi toată viața așa.”

Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”
Recomandări
Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Dacă ar fi să aleagă o vacanță pentru Ioana, personajul său, Maria este convinsă că aceasta ar fi tot Bucureștiul: „La cât de mult visează Ioana să meargă acolo, probabil că tot acolo și-ar face vacanța. Și nu ar fi deloc o alegere rea, având în vedere cât de pustiu și liniștit e orașul pe timpul verii.”

Dincolo de peisaje și experiențe noi, actriței i-au lipsit oamenii de pe set și rutina filmărilor: „În ultimele zile înainte să începem filmările aveam un soi de nerăbdare să îi revăd pe toți și să aud cum au fost vacanțele lor. Și da, mi-a lipsit și rutina. Nu îți dai seama cât de mult înseamnă până nu o pierzi.”

Maria Țăpușă revine în această toamnă în rolul Ioanei, în sezonul 3 din serialul original Iubire cu parfum de lavandă, începând cu 12 septembrie, difuzat în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum l-a surprins Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil de ziua lui. Mesajul emoționant: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și mama la copil”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
GSP.RO
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
GSP.RO
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Selly, imagini din casa extravagantă în care locuiește. "Șeful Beach Please" a renovat complet apartamentul de 1 milion de euro
Avantaje.ro
Selly, imagini din casa extravagantă în care locuiește. "Șeful Beach Please" a renovat complet apartamentul de 1 milion de euro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Un șofer din Constanța care a furat o mașină nu a putut fi prins de Poliția din Ungaria și a trecut granița în România. Ce a urmat
Știri România 15:07
Un șofer din Constanța care a furat o mașină nu a putut fi prins de Poliția din Ungaria și a trecut granița în România. Ce a urmat
Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”
Știri România 15:00
Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”
Parteneri
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Adevarul.ro
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment
Fanatik.ro
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment

Monden

Destinația de vacanță aleasă de Maria Țăpușă, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. Cum s-a distrat în pauza de la filmări
Stiri Mondene 15:45
Destinația de vacanță aleasă de Maria Țăpușă, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă”. Cum s-a distrat în pauza de la filmări
Câți bani primesc pe zi actorii care joacă în filmele lui Codin Maticiuc: „Florin Piersic a venit gratis”
Stiri Mondene 14:30
Câți bani primesc pe zi actorii care joacă în filmele lui Codin Maticiuc: „Florin Piersic a venit gratis”
Parteneri
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
Elle.ro
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
ObservatorNews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Wowbiz.ro
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Cine sunt tinerii care au murit în tragedia din Munții Iezer, Argeș! Victimele au murit în fața prietenului lor, singurul supraviețuitor
KanalD.ro
Cine sunt tinerii care au murit în tragedia din Munții Iezer, Argeș! Victimele au murit în fața prietenului lor, singurul supraviețuitor

Politic

Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă - Sondaj CURS
Politică 15:21
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă – Sondaj CURS
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Politică 14:18
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Fanatik.ro
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului