Ce înseamnă indicatorul R-200

Semnul rutier R-200, reprezentat printr-o bandă neagră orizontală pe fond alb și încadrat de un cerc roșu, este unul dintre cele mai des confundate semne de circulație la examenul teoretic organizat de Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania.

Indicatorul înseamnă „interzisă trecerea fără oprire” și obligă conducătorii auto să oprească total vehiculul înainte de a continua deplasarea, indiferent de condițiile de trafic.

Spre deosebire de ceea ce cred mulți candidați la examenul auto, indicatorul nu interzice accesul, ci impune oprirea completă înainte de continuarea drumului.

Imagine generată cu AI

Unde este amplasat semnul rutier

Mulți șoferi confundă semnul R-200 cu indicatoarele care interzic circulația sau cu cele întâlnite la stațiile de taxare, ceea ce duce frecvent la răspunsuri greșite la examenul teoretic.

Indicatorul este instalat în locurile unde există controale obligatorii sau verificări administrative.

Acesta poate fi întâlnit în special:

la punctele de trecere a frontierei și la vămi

la stațiile de taxare de pe autostrăzi și drumuri cu taxă, împreună cu alte indicatoare specifice;

la filtre și controale ale poliției, permanente sau temporare;

la intrarea în baze militare, porturi, aeroporturi, obiective de securitate sau alte zone cu acces restricționat.

În toate aceste situații, șoferul trebuie să oprească și să aștepte acordul personalului autorizat înainte de a continua deplasarea.

Care este diferența dintre indicatorul STOP și R-200

Deși ambele indicatoare obligă șoferii să oprească vehiculul complet, scopul lor este diferit.

Semnul STOP, de formă octogonală și culoare roșie, este amplasat în intersecții și impune acordarea priorității vehiculelor care circulă pe drumul principal. În schimb, indicatorul R-200 obligă la oprire din cauza existenței unui control administrativ, vamal sau al poliției, nu pentru acordarea priorității.

În cazul semnului STOP, șoferul își poate continua drumul dacă nu există vehicule care au prioritate. La indicatorul R-200, deplasarea poate continua doar după ce personalul autorizat permite acest lucru.

Cum poate fi recunoscut

Indicatorul face parte din categoria semnelor de interdicție sau restricție.

Are formă circulară, fond alb, margine roșie și o bandă neagră orizontală în partea centrală, element care îl diferențiază de celelalte indicatoare din aceeași categorie.

Dimensiunea acestuia diferă în funcție de tipul drumului. Pe drumurile obișnuite are, în general, un diametru de 60 de centimetri, iar pe autostrăzi și drumuri expres ajunge la 90 de centimetri pentru a putea fi observat de la distanță. Panourile sunt realizate din materiale reflectorizante, astfel încât să fie vizibile atât ziua, cât și pe timpul nopții.

Ce sancțiuni riscă șoferii care nu îl respectă

Nerespectarea indicatorului R-200 poate atrage amenzi cuprinse între 200 și 500 de euro, în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțe.

În plus, conducătorii auto pot pierde până la patru puncte din permisul de conducere. În cazul repetării abaterii sau dacă încălcarea regulii generează situații de risc, autoritățile pot aplica sancțiuni mai severe.

Dacă oprirea este ignorată în cadrul unui control al poliției sau al autorităților vamale, consecințele pot include verificări suplimentare ale vehiculului și alte proceduri administrative.

Specialiștii în pregătirea viitorilor șoferi recomandă asocierea indicatorului R-200 cu noțiunea de „control” sau „punct de verificare”. De asemenea, compararea acestuia cu semnul STOP și cu indicatoarele de interzicere a accesului poate ajuta la observarea diferențelor de formă, culoare și semnificație.

Tot în Spania, un alt indicator rutier introdus recent creează confuzie în rândul multor conducători auto, iar necunoașterea semnificației sale poate aduce amenzi de până la 200 de euro.

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