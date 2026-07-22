Ce înseamnă indicatorul R-200

Semnul rutier R-200, reprezentat printr-o bandă neagră orizontală pe fond alb și încadrat de un cerc roșu, este unul dintre cele mai des confundate semne de circulație la examenul teoretic organizat de Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania.

Indicatorul înseamnă „interzisă trecerea fără oprire” și obligă conducătorii auto să oprească total vehiculul înainte de a continua deplasarea, indiferent de condițiile de trafic.

Spre deosebire de ceea ce cred mulți candidați la examenul auto, indicatorul nu interzice accesul, ci impune oprirea completă înainte de continuarea drumului.

Semnul rutier pe care mulți șoferi îl confundă și care poate aduce amenzi de până la 500 de euro dacă e ignorat, în Spania
Imagine generată cu AI

Unde este amplasat semnul rutier

Mulți șoferi confundă semnul R-200 cu indicatoarele care interzic circulația sau cu cele întâlnite la stațiile de taxare, ceea ce duce frecvent la răspunsuri greșite la examenul teoretic.

Indicatorul este instalat în locurile unde există controale obligatorii sau verificări administrative.

Acesta poate fi întâlnit în special:

  • la punctele de trecere a frontierei și la vămi
  • la stațiile de taxare de pe autostrăzi și drumuri cu taxă, împreună cu alte indicatoare specifice;
  • la filtre și controale ale poliției, permanente sau temporare;
  • la intrarea în baze militare, porturi, aeroporturi, obiective de securitate sau alte zone cu acces restricționat.

În toate aceste situații, șoferul trebuie să oprească și să aștepte acordul personalului autorizat înainte de a continua deplasarea.

Care este diferența dintre indicatorul STOP și R-200

Deși ambele indicatoare obligă șoferii să oprească vehiculul complet, scopul lor este diferit.

Semnul STOP, de formă octogonală și culoare roșie, este amplasat în intersecții și impune acordarea priorității vehiculelor care circulă pe drumul principal. În schimb, indicatorul R-200 obligă la oprire din cauza existenței unui control administrativ, vamal sau al poliției, nu pentru acordarea priorității.

În cazul semnului STOP, șoferul își poate continua drumul dacă nu există vehicule care au prioritate. La indicatorul R-200, deplasarea poate continua doar după ce personalul autorizat permite acest lucru.

Cum poate fi recunoscut

Indicatorul face parte din categoria semnelor de interdicție sau restricție.

Are formă circulară, fond alb, margine roșie și o bandă neagră orizontală în partea centrală, element care îl diferențiază de celelalte indicatoare din aceeași categorie.

Dimensiunea acestuia diferă în funcție de tipul drumului. Pe drumurile obișnuite are, în general, un diametru de 60 de centimetri, iar pe autostrăzi și drumuri expres ajunge la 90 de centimetri pentru a putea fi observat de la distanță. Panourile sunt realizate din materiale reflectorizante, astfel încât să fie vizibile atât ziua, cât și pe timpul nopții.

Ce sancțiuni riscă șoferii care nu îl respectă

Nerespectarea indicatorului R-200 poate atrage amenzi cuprinse între 200 și 500 de euro, în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțe.

În plus, conducătorii auto pot pierde până la patru puncte din permisul de conducere. În cazul repetării abaterii sau dacă încălcarea regulii generează situații de risc, autoritățile pot aplica sancțiuni mai severe.

Dacă oprirea este ignorată în cadrul unui control al poliției sau al autorităților vamale, consecințele pot include verificări suplimentare ale vehiculului și alte proceduri administrative.

Specialiștii în pregătirea viitorilor șoferi recomandă asocierea indicatorului R-200 cu noțiunea de „control” sau „punct de verificare”. De asemenea, compararea acestuia cu semnul STOP și cu indicatoarele de interzicere a accesului poate ajuta la observarea diferențelor de formă, culoare și semnificație.

Tot în Spania, un alt indicator rutier introdus recent creează confuzie în rândul multor conducători auto, iar necunoașterea semnificației sale poate aduce amenzi de până la 200 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Politică 21 iul.
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Parteneri
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul.ro
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Mirela Retegan, despre experiența Asia Express: "Am lăsat în urmă 5 kilograme și multe frici care mă apăsau"
Stiri Mondene 13:41
Mirela Retegan, despre experiența Asia Express: „Am lăsat în urmă 5 kilograme și multe frici care mă apăsau”
Ce scrie presa din Spania despre Tristan și Andrew Tate, după ce frații au fost arestați în SUA
Stiri Mondene 13:20
Ce scrie presa din Spania despre Tristan și Andrew Tate, după ce frații au fost arestați în SUA
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
ObservatorNews.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
GSP.ro
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Câte CAFELE poți bea pe zi fără să-ți afectezi inima? Aceasta este LIMITA considerată sigură
Mediafax.ro
Câte CAFELE poți bea pe zi fără să-ți afectezi inima? Aceasta este LIMITA considerată sigură
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Analiză
Politică 21 iul.
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Curtea de Apel București a respins contestația PNL. Decizia este definitivă, aripa Bolojan rămâne blocată de puciști. Reacția liberalilor
Politică 21 iul.
Curtea de Apel București a respins contestația PNL. Decizia este definitivă, aripa Bolojan rămâne blocată de puciști. Reacția liberalilor
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat