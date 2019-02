Detalii necunoscute din viața lui Leonard Miron. A terminat Facultatea de Medicină: „Mi-a luat-o înainte colega și am ales ginecologia”

Fostul prezentator de televiziune Leonard Miron a făcut dezvăluiri într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro. Acesta a scos la iveală un amănunt mai puțin cunoscut din trecutul său, și anume că este absolvent al Facultății de Medicină.

„Era o perioadă în care, după ce terminai examenul de licenţă, în funcţie de rezultatele pe care le aveai, puteai să alegi în ce vrei să te specializezi, în funcţie de locurile libere din anul respectiv. Eram cu o colegă de grupă şi singurele care rămăseseră pentru notele noastre erau psihiatrie şi ginecologie. Eu mi-aş fi dorit psihiatrie, pentru că voiam să mă specializez în profiling, în criminalistică. Dar mi-a luat-o înainte colega şi eu m-am ales cu ginecologia”, a spus Leonard Miron.

„În momentul în care zburam şi aveam şedinţa cu echipajul de dinaintea de zbor, m-au întrebat dacă am experienţă în prim-ajutor şi le-am spus că sunt medic ginecolog. La care colegii mi-au spus: „Stai liniştit, n-o să te deranjeze nimeni!”. Însă am ajuns la hotel la New York şi primesc un telefon de la o colegă: „Leonard, vreau să te rog dacă poţi să vii să te uiţi, am o mâncărime!””, a povestit el despre perioada în care lucra ca însoțitor de bord.

„Mi-ar fi plăcut, pentru că îmi plăcea mai mult obstretica. Cred că în momentul în care o femeie dă viaţă unui suflet, momentul ăla e absolut fabulos. Întotdeauna când am asistat la o naştere am avut lacrimi în ochi. Este un lucru unic. E mai impresionant decât orice!”, a încheiat el.

