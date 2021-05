Detalii neștiute despre divorțul Ronei Hartner. „M-am comportat ca și când aveam 16 ani”

Rona Hartner, în vârstă de 48 de ani, și Herve s-au căsătorit în toamna anului 2019 și păreau unul dintre cele mai solide cupluri. Acum, în mai 2021, artista a anunțat separarea.

Divorțul este unul de comun acord, acesta având loc peste 5 zile, chiar pe 20 mai. Cântăreața a precizat că acum ceva vreme au existat unele semne că relația nu mai e la fel de intensă ca la început, însă nu a acordat importanță.

„În 20 mai semnăm actul de divorț, nu va fi un divorț conflictual, ci unul amiabil. Am ajuns la concluzia că este mult mai bine să ne despărțim. Acum un an și jumătate ne-am căsătorit, dar eram de trei ani de zile împreună și pot să zic că am avut noi niște semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcționeze prea mult timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Știi cum este, dragostea și pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe și să nu ții cont de primele semnale de alarmă.

Dar poate că asta am învățat acum, cu experiența asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent și acum îmi dau seama că m-am comportat ca și când aș fi avut 16 ani și că nu am fost prudentă!”, a povestit Rona Hartner pentru click.ro.

