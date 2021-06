Dorian Popa și fratele său au suferit mult în copilărie din cauza tatălui său. Părinții au decis să se despartă, iar momentul care a produs ruptura cu tatăl lor a fost atunci când acesta a încercat să-i atragă de partea lui, potrivit Wowbiz.

Dorian nu a mers la înmormântarea tatălui său și asta pentru că nu l-a iertat niciodată pentru ceea ce a făcut familiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mi-a zis: păi dacă nu vrei să fii de partea mea, dacă nu-mi aduci mașina – și asta cred că o spun în premieră mondială – voi da mașina furată.

Și vezi că mașina este în leasing pe societatea comercială, tu nu ești utilizator de drept și atunci imaginează-ți singur ce se va întâmpla (…) Nu știu dacă intram la pușcărie, dar cu siguranță eram acuzat de ceva, pentru că foloseam o mașină care nu era a mea.

Și atunci am zis this is the end (n.r. – până aici a fost), cu punctul ăla mare și negru, și am returnat și mașina, și o stație auto (…) Pur și simplu i-am înapoiat bunurile și mi-am văzut de viața mea”, a mărturisit Dorian Popa.

Citeşte şi:

Managerul spitalului de copii din Iași, după incendiul de la ATI: „Am trecut pe lângă o catastrofă”

„E inuman”. Reacția unui primar olandez care i-a ajutat pe cei 23 de români veniți la muncă în localitate și lăsați să doarmă în stradă

Trei zile de caniculă de astăzi, în toată țara. Temperaturile maxime ating 39 de grade Celsius

PARTENERI - GSP.RO „M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce s-a întâmplat la Anamaria Prodan acasă, de fapt. Ce i-ar fi făcut lui Reghe la Snagov VIDEO

Observatornews.ro Cum a fost găsit Petrișor, românul care a dispărut la granița dintre Slovacia și Ungaria. Mesajul familiei

HOROSCOP Horoscop 23 iunie 2021. Taurii dezleagă enigme vechi și deschid uși care păreau bine ferecate pentru ei

Știrileprotv.ro Bărbat din Neamț, dispărut misterios în Slovacia. A plecat să cumpere apă și de atunci este de negăsit

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE 1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)