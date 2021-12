„De ani de zile pozez fără filtre. Este o libertate minunată, pentru că atunci când nu ai încredere în tine și nu te simți frumoasă fără machiaj te simți ca într-o pușcărie. (…) Am înțeles că frumusețea nu înseamnă perfecțiune”, a mărturisit Andreea Raicu „La Măruță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Erau retușate toate fotografiile la momentul respectiv pentru că nu suportam să n-am masca aceasta, să apar fără filtre. (…) Mi-am adus aminte de toate momentele în care mă urmăreau paparazzi, îmi era foarte frică, mă ascundeam în casă, îmi puneam o grămadă de ochelari, șepci și toată presiunea pe care am avut-o de-a lungul timpului în care încercam să fiu perfectă. (…)

Mă simțeam foarte urâtă și de multe ori mă întrebam de ce oare oamenii ăia mă iau în campaniile lor pentru că eu nu mă simțeam deloc frumoasă. Nu mă simțeam slabă, nu simțeam că am picioarele perfecte, mi se părea că am genunchii mari, că am cearcăne, că sunt șoldurile prea mari”, a mai dezvăluit vedeta.

Citeşte şi:

Problemele de sănătate psihică îndelungate ale populației, îngrijorarea primarilor, cei care știu cel mai de-aproape problemele oamenilor

Guvernul a aprobat relaxarea restricțiilor de sărbători. Lista măsurilor luate

Oficiali din poliție și interlopi și-au dat mâna ca să intimideze jurnaliștii de investigație sârbi de la KRIK: le-au deschis 10 procese

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro BOMBĂ! S-a aflat cine este bărbatul cu care Liviu Dragnea a fost înșelat. ‘Amantul’ Irinei Tănase este bogat și căsătorit

Observatornews.ro Copil spulberat pe o stradă din Bucureşti. Momentul dramatic a fost surprins de o cameră de bord

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă