Mulți ani de zile lui Connect-R i-a fost greu să apară în fața publicului său așa cum era el cu adevărat. A afișat o mască, o imagine a artistului fără cusur, după cum a declarat. Acum, la 38 de ani, și-a găsit echilibrul de care avea nevoie, nu îi mai pasă de părerile oamenilor, ci de cum se simte el.

„Eu sunt acum un recipient în care energia asta frumoasă și-a găsit loc și care experimentează prin mine. Sunt un copil al lu Dumnezeu ca și tine, ca noi toți. (…) Eu obișnuiam că fiu un 30% pe care îl afișez și un 70% pe care îl ascund. Mai nou e la 90% ce arăt, pentru că am trecut la o etapă a vieții de artist și cea personală în care nu mă mai interesează cum apar în ochii lumii, ci să interesează foarte mult cum sunt eu. Nu mă mai interesează așa de mult aparențele.”, a răspuns Connect-R în podcastul lui Damian Drăghici când a fost întrebat cine e el cu adevărat.

Connect-R, declarații despre debutul său

Urcă pe scenă de ani de zile, dar debutul lui Connect-R a avut loc la un bal al bobocilor. Atunci a cântat, atunci a trăit cele mai intense emoții.

„Îmi aduc aminte cu drag pentru că a fost la un bal de boboci, la Liceul Nicolae Iorga, undeva prin 1997, unde de emoție mi-am pus niște ochelari negri, ca să nu mai văd nimic. Atunci a fost prima mea apariție. (…) Eu am cochetat cu scena de mic, am fost în grupul Primavera condus de regretata doamnă Mihaela Melcescu, am dansat prima oară. Mergeam pe scenele Televizunii Române. Cu cântatul s-a întâmplat în 1997. Pe atunci ascultam mult rapp de afară, dar nu știam că se poate face și în română. Am început să fac versuri”, a mai povestit cântărețul în același interviu de pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Connect-R: „Am dat de drogurile tari”

Cu o sinceritate debordantă, Connect-R a făcut dezvăluiri despre droguri. A spus ce moment din viață ar schimba și atunci a surprins.

„Aș schimba momentul din viața mea când am dat de drogurile tari, o emoție mai fabricată și mai urâtă și o depersonalizare mai mare nu există.”, a precizat artistul.

Și despre lumea showbizului a ținut să facă o precizare: „Pe mine nu mă mai interesează cum apar în ochii lumii, ci mă interesează cum sunt în ochii mei. Când ești prea plin de tine nu mai e loc. Showbizul îți dă armele perfecte ca să te sinucizi”.

Citeşte şi:

DIICOT a început urmărirea penală în cazul accesării datelor despre vaccinare de către consilierul lui Vlad Voiculescu

Cum a eșuat școala online în Olanda, la clasele primare. Țara va cheltui 8,5 miliarde de euro pe educație

Peste 2.200 de infectări și 160 de decese de COVID în ultimele 24 de ore. Scade numărul pacienților de la ATI

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Exclusiv. Vlad Voiculescu face dezvăluiri șocante: „Am primit mai multe amenințări cu moartea”

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)