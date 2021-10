Detalii neștiute din viața lui Tibi Clenci. Se iubește cu soția de 23 de ani: „Ea e sursa mea de inspirație”

„Eu în general sunt înconjurat de femei frumoase acasă, soția mea, fetele familiei neamului meu sunt frumoase, cele cu care lucrez peste tot în lume sau aici, în București. Pentru mine a devenit obișnuință.

De fapt, întotdeauna am căutat să nu mă las purtat de val când sunt înconjurat de frumusețe. Eu încep să «delirez» atunci când frumusețea este plusată cu spiritualitate. Atunci când fiecare dintre aceste minunate, frumoase, se transformă și într-o sursă de inspirație”, a declarat acesta pentru sursa precizată mai sus.

Tibi Clenci a dezvăluit că adevărata lui sursă de inspirație este soția. Se iubesc de 23 de ani și au împreună un băiețel, pe Tudor Anghel, care are 5 ani și 6 luni. Ea nu activează în același domeniu ca el, este farmacistă. „Soția mea, Adina Maria Clenci, este cea mai frumoasă sursă de inspirație. Avem un fiu împreună. Cumnată-mea superbă este cea cu care am venit la party Elle. Uitându-te la cumnata mea, îți dai seama cum arată soția mea. Soția mea are două surori, cu care din timpul facultății eu am «pierdut» timpul. Soția mea este fost farmacist, însă acum e mamă 100%. Sora ei face make-up și este cea cu care lucrez peste tot în lume”, a declarat el.

Tibi Clenci și cumnata sa, la Elle New Media Awards 2021

Juratul a dezvăluit în cadrul aceluiași interviu și cum și-a cucerit soția „A aruncat cu praf de stele într-o noapte fără lună și m-a cucerit. De atunci nu i-am mai dat drumul. Eram la Peleș, într-o noapte fără lună, și ea mi-a zis «tu nu vezi că eu alunec, oferă-mi brațul să nu cad». Atunci i-am oferit brațul, ea l-a luat și nu i-am mai dat drumul și au trecut de atunci 23 de ani”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Citeşte şi:

Rezultatele Loteriei Vaccinării, afișate abia luni dimineață, după 12 ore de la extragere, deși trei site-uri ar fi trebuit să le publice

„La noi e o cutumă să nu se facă întreruperi de sarcină”. Cum decid spitalele din România dacă fac sau nu avort la cerere

Presa italiană: Avionul cu 8 oameni prăbușit lângă Milano, pilotat de miliardarul român Dan Petrescu. MAE confirmă doi români morți

PARTENERI - GSP.RO În avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu se aflau și fetele fostului comentator de Formula 1, Miki Alexandrescu

Playtech.ro ȘOC! Lidia Buble, dialog SEXUAL cu un actor român de la Pro TV. Mulți s-ar rușina să aibă astfel de discuții

Observatornews.ro Cine sunt cele opt victime ale accidentului aviatic din Italia. Două familii distruse complet

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2021. Peștii se vor simți constrânși să se comporte într-un anume fel, unul care nu le convine

Știrileprotv.ro Sfârșitul crunt al caricaturistului care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine. Tragic ce a pățit aseară

Telekomsport A murit unul dintre cei mai cunoscuţi foşti miniştri. Avea 78 de ani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!