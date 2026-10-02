Europa a fost de acord să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale strategice de petrol, a anunțat Donald Trump. Procesul începe imediat, după presiunile SUA.

„Procesul va începe imediat”

„Europa tocmai a fost de acord să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale consistente de petrol. Procesul va începe imediat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele DJT”, a scris liderul SUA pe rețeaua sa Truth Social.

Decizia vine la scurt timp după ce Casa Albă a exercitat presiuni diplomatice intense asupra statelor membre ale Uniunii Europene pentru a interveni direct pe piața carburanților, relatează CNBC.

Mesajul transmis de liderul de la Washington confirmă că procesul de eliberare a stocurilor masive va începe imediat. Această mutare reprezintă o schimbare importantă de strategie din partea statelor europene, care ezitaseră inițial să acceseze rezervele de siguranță create pentru situații de urgență majoră.

Tensiunile dintre Washington și aliații europeni au escaladat după ce administrația americană a avertizat că ia în calcul restricționarea sau chiar oprirea exporturilor de petrol din SUA către Europa dacă guvernele de pe continent nu contribuie la stabilizarea prețurilor prin utilizarea propriilor rezerve. Avertismentul dur al Casei Albe a vizat direct marile economii europene, precum Franța și Germania.

Creșterea ofertei și temperarea prețurilor pe piață

Decizia de a debloca aceste cantități semnificative de combustibil are ca scop direct creșterea ofertei pe piață, reducerea presiunii inflaționiste și temperarea scumpirilor la benzinării, într-o perioadă marcată de incertitudini severe privind rutele de aprovizionare și capacitățile globale de rafinare.

Prețurile medii ale petrolului din SUA au crescut la un nivel record de 6,50 dolari pe galon la sfârșitul lunii trecute, potrivit AAA, în creștere bruscă față de acum un an, pe fondul întreruperilor de aprovizionare alimentate de războiul din Iran și de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Într-o postare pe rețelele de socializare, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat joi că partenerii europeni ai Americii „ar trebui să accelereze îndeplinirea angajamentelor existente și să pună imediat la dispoziție provizii suplimentare pentru a face față perturbărilor continue”.

El a adăugat: „America își face treaba. Ne așteptăm ca aliații noștri să își asume angajamente prin acțiuni concrete.”

Presiuni politice uriașe

Guvernul SUA se confruntă în prezent cu presiuni politice crescânde pentru a combate creșterea prețurilor la combustibili înaintea alegerilor intermediare din luna noiembrie.

Statele europene au intrat, vineri, în ședințe de criză pentru a analiza posibilitatea deblocării imediate a rezervelor strategice de motorină, pe fondul unor presiuni diplomatice intense exercitate de Washington.

Administrația americană a avertizat partenerii transatlantici că ia în calcul interzicerea exporturilor de produse petroliere rafinate către Europa dacă guvernele de pe continent refuză să își acceseze stocurile de siguranță pentru stabilizarea pieței.

Măsura extremă analizată de Casa Albă vine în contextul în care cotațiile carburanților au atins niveluri critice la nivel mondial.

Pentru a tempera scumpirile și deficitul de aprovizionare, țările din cele două Americi au livrat deja pe piață o cantitate combinată de 172 de milioane de barili din rezervele de urgență, iar Statele Unite au eliberat marți întreaga cotație restantă din stocurile strategice care îi reveneau.

Liderii europeni au ezitat inițial să își acceseze rezervele create exclusiv pentru situații de urgență majoră, argumentând că o eventuală sistare a livrărilor americane ar risca să destabilizeze suplimentar securitatea energetică regională.