Invitat la podcastul prezentat de Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Paul Ipate a povestit cum l-a schimbat Jojo de-a lungul timpului.

„Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să nu jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat, încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat.

Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez”, a declarat actorul pe YouTube.

Deși cei doi sunt foarte îndrăgostiți unul de altul, foarte apropiați, Paul Ipate e de părere că e important ca fiecare să aibă și momente în care se bucură de spațiul personal.

Tocmai de aceea el a refuzat nenumărate proiecte în care se afla și Cătălina. Nu crede în relațiile în care partenerii stau tot timpul împreună, chiar și la muncă.

„Am refuzat foarte multe campanii. Am fost foarte rigid în privința asta și, la început, am refuzat să lucrez cu ea și în continuare refuz să lucrez cu ea, pentru că nu cred că o relație poate avea o viață lungă dacă stai atât de mult, inclusiv la muncă, cu partenerul.

Nu mi se pare ok. Am făcut o piesă de teatru, două împreună, dar au fost și piese pe care le-am refuzat pentru că era și Cătălina. Ea, de exemplu, nu are o problemă cu chestia asta”, a mai continuat actorul.

Recent, Jojo a dezvăluit motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum cu Paul Ipate. „Nu suntem căsătoriți cu acte. Suntem căsătoriți cu sufletul. Când iubeşti, contează cel mai mult iubirea. Atât. Eu nu îl iubesc pe Paul pentru numele lui. Nici el pentru numele meu. Ne iubim pur şi simplu”, a spus Jojo.

