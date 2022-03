Adina Alberts, care a fost căsătorită și cu George Alberts, care a murit de COVID-19, a recunoscut că primii ani alături de Viorel Cataramă nu au fost cei mai ușor. Au avut parte de emoții în cuplu.

Afaceristul a fost cel care a făcut primul pas. „Viorel m-a sunat într-o zi şi m-a invitat la un restaurant. Am acceptat acea invitaţie amânând-o vreo trei zile, neştiind la ce să mă aştept. El nu era obişnuit cu o astfel de atitudine. Dar nici eu nu eram obişnuită cu astfel de invitaţii. A fost o perioadă încărcată de multe trăiri şi emoţii, multe deplasări în străinătate, vacanţe, weekenduri, nunţi, botezuri, concerte, mese cu amicii lui… Trecuseră deja mai bine de un an şi tot nu înţelegeam şi nu vedeam sensul unei vieţi atât de agitate.

Primii doi ani ai relaţiei noastre au fost o luptă corp la corp ca să mă exprim aşa, dar ne iubeam tare. Altfel nu am fi rezistat. Apoi s-a instalat pacea şi am devenit o familie unită, şi am adus pe lume o fetiţă minunată, un copil mult dorit!”, a explicat medicul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totodată, Adina Alberts a făcut publică și o replică pe care soțul i-a spus pentru ca relația lor să funcționeze bine. „Noi ne-am întâlnit la vârstă maturităţii. Aveam caracterele formate, eram oameni puternici amândoi. Aş spune masculi Alfa amândoi. Şi îmi amintesc şi acum, atât de clar, cuvintele pe care mi le-a spus la început: Adina, în relaţia noastră eu voi fi mereu bărbatul. Tu poţi şi trebuie să fii femeie. Avea perfectă dreptate. Şi aşa am şi făcut. Doar că a durat vreo doi ani…”, a mai spus ea pentru okmagazine.ro.

Recomandări EXCLUSIV. Marea Neagră, în pericol – Mărturii ale marinarilor ale căror nave fac deversări ilegale

Întrebată ce nu ar ierta niciodată la partenerul ei de viață, Adina Alberts a vorbit despre familie, dar și despre momentul când a plecat de acasă cu tot cu fetița lor. Nu a vrut să își părăsească soțul, ci ea nu era de acord cu convingerile lui. Viorel Cataramă a mers într-o comună din Ialomița ca să se infecteze cu COVID-19. „Indiferenţa faţă de propria familie cred că este ceva de neiertat la un partener. Avem o relaţie bazată pe încredere. Ne completăm unul pe altul, ne susţinem în proiectele pe care le avem, ne creştem împreună copilul cu multă iubire. Este adevărat că nu întotdeauna suntem pe aceeaşi lungime de undă. Soţul meu este extrem de cerebral, eu sunt adesea emoţională şi mereu empatică.

A existat un moment la mijlocul anului 2020 când mi-am luat copilul şi am plecat, dar nu pentru că voiam să-mi părăsesc soţul, ci pentru că voiam să-mi protejez copilul. Soţul meu avea nişte convingeri, şi luase nişte decizii cu care, la vremea aceea, nu am fost de acord. Am stat despărţiţi 10 zile. A fost mediatizat acel moment, sigur vă amintiţi… Deci avem şi perioade rare, scurte şi intense în care avem diverse contradicţii. Ştim amândoi să cedăm, şi o facem pe rând, respectându-ne în permanenţă unul pe celălalt”, a încheiat ea.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cei 11 copii refugiați ai lui Iura. Viața copiilor orfani ucraineni într-o tabără din Bistrița

Povestea rezistenței uimitoare a piloților ucraineni în fața forțelor aeriene ruse: „Ei au întotdeauna de cinci ori mai multe avioane în aer”

Colaborator ucrainean al Radio France, bătut cu ranga, legat de un pom 3 zile, aruncat într-un beci inundat și electrocutat de militarii ruși

Superiahtul luxos blocat în Italia îi aparține de fapt lui Putin, susține o investigație a echipei lui Navalnîi. Ce dovezi oferă

GSP.RO Răsturnare de situație în cazul celui mai bun lunetist din lume: „Aici e dovada”

Playtech.ro ȘOC! Ce au făcut refugiații cu mâncarea primită în Gara de Nord. Nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro "Sunt în viață! Nici o zgârietură". Celebrul lunetist Wali le râde în față rușilor, care l-au declarat mort în Mariupol

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2022. Gemenii se pot folosi de ziua de astăzi pentru a face un pas înainte spre un autocontrol mai bun

Știrileprotv.ro Încă o lovitură dată de Anonymous! Au spart baza de date Nestle, după ce compania a refuzat să încheie colaborările cu Rusia

Telekomsport Un apropiat al Alinei Kabaeva a rupt tăcerea. Lovitură de teatru: cum a răspuns iubita lui Vladimir Putin când prietenele au implorat-o să oprească războiul

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special